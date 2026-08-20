Pablo García entrena con el Betis mientras avanza su fichaje al Hull City

El Real Betis Balompié tuvo este jueves por la mañana su último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de su debut en Liga ante la Real Sociedad este viernes 21 de agosto a las 21:00. Los de Manuel Pellegrini comenzaron la sesión en el campo 1 contando con Héctor Bellerín y Abde Ezzalzouli entre los presentes, dos buenas noticias para el Ingeniero a la hora de conformar una convocatoria que podría venir con sorpresa.

Pablo García, con su salida muy próxima al Hull City, se ejercitó como uno más en la previa ante los donostiarras. Todo apunta a que el traspaso del canterano bético a la Premier League puede resolverse con celeridad en una operación en la que el conjunto tiger pagaría 5 millones de euros por el 50% del jugador, otros 3 millones más por un 20%, cantidad obligatoria a pagar en otro tramo, más 2 millones de euros en bonus de los que uno de ellos es de fácil cumplimiento. El Betis se reservaría un 30% del de Parque Alcosa.

Pellegrini tiene cinco bajas confirmadas para el Betis-Real Sociedad

Quienes no llegarán al encuentro con los realistas serán Giovani Lo Celso, Gonzalo Petit, Diego Conde, Aitor Ruibal y el canterano José Antonio Morante, que continúan trabajando al margen. El argentino tiene molestias en el isquio y sigue con su puesta a punto específica, mientras que Conde, Ruibal, Petit y Morante avanzan en sus respectivos procesos de recuperación.

Junto a las cinco bajas esperadas, Pablo García, si resuelve todo en la jornada de este jueves, podría ser la sexta de un Betis que tendría a 22 disponibles, contando a los 3 porteros para enfrentarse a los de Pellegrino Matarazzo.

Álex Mérida

Incertidumbre en el esquema y rotación en el centro del campo

La principal incógnita en el primer once oficial de la temporada se centra en la medular. Pellegrini medita priorizar el equilibrio táctico apostando por un doble pivote compuesto por Marc Roca y Facundo Bernal. De confirmarse esta estructura de contención, Pablo Fornals ocuparía la mediapunta, desplazando a Isco Alarcón al banquillo como revulsivo para la segunda mitad junto a Abde, quien más justo llega al duelo inicial en La Cartuja.

En la portería, Álvaro Valles asume la titularidad ante la baja por lesión de hombro de Diego Conde. La zaga estará formada por Ángel Ortiz en el carril derecho, aprovechando el menor ritmo de Bellerín, aunque ya lleva dos sesiones y puede ser la alternativa, Marc Bartra y Natan en el eje de la defensa, y Fran García en el costado izquierdo.

Por delante, la línea de mediapuntas estará integrada por Antony en la banda derecha, Fornals en el enganche y Rodrigo Riquelme por la izquierda. En el ataque, Cucho Hernández será la principal referencia ofensiva del equipo, a la espera de que se concrete la incorporación del delantero irlandés Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar.