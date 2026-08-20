Manuel Pellegrini pide otro mediocentro: "Es un puesto muy importante y hay que cubrirlo con la persona indicada"

El Real Betis Balompié se ejercitó por última vez este jueves antes de recibir a la Real Sociedad en La Cartuja en el estreno de Liga. Al término del entrenamiento en el que estuvo Pablo García mientras se resuelve su salida al Hull City, Manuel Pellegrini compareció por primera vez en rueda de prensa en la previa oficial de su séptima temporada al frente de la nave verdiblanca.

Además del de Parque Alcosa, para confeccionar el once tendrá el Ingeniero otras cinco bajas: Diego Conde, Aitor Ruibal, Lo Celso, Morante y Petit.

Cómo llega el equipo tras la pretemporada y cómo ve a la Real Sociedad: "El equipo llega bien, se hizo buena pretemporada, los resultados no son lo más importantes pero hubo espíritu y exigencia personal, demostrando intensidad y buenos funcionamientos. La Real es un rival por Europa, viene de ganar Copa y tiene un plantel muy completo".

Posible llegada de Dani Ceballos: "La misma respuesta que siempre, mientras sean especulaciones no es lógico hablar de ningún nombre, ni de Ceballos ni de nadie. Quedan días para saber cuál será el plantel definitivo".

Cómo llega Isco al estreno de Liga: "Recuperándose, ha sido una lesión larga y dependía de muchos factores, se ha exigido para llegar lo mejor posible, va citado, quizás no para 90 minutos pero es muy importante para nosotros e irá lentamente mejorando. Es muy difícil saber cuándo estará al 100%, el cartílago tiene diferentes reacciones, difícil dar una fecha".

Ganas de Liga, evaluación de plantilla actual: "Sin lugar a dudas la plantilla es bastante parecida, si es mejor o peor lo dirán los resultados. Quedan días para cerrar la plantilla definitiva y puede variar las opiniones, se pueden ir jugadores importantes y llegar. Jugamos la Champions, LaLiga sigue teniendo prioridad para disputar posiciones europea y esperaría hasta el final para dar la evaluación".

Séptima temporada en el Betis y Champions. ¿Última?: "Comienzo como todas, sabiendo que el presente es lo importante, lo hecho no tiene valor, ir partido tras partido consiguiendo objetivos, es lo que hemos planteado en los 6 anteriores, hemos conseguido importantes más allá de lo esperado

Parte de bajas: "Los lesionados, más Abde no entran en citación, le falta recuperarse en la rodilla. Los plazos solo el cuerpo médico, no tengo para decir cuánto puede ser. Son importantes los disponibles para sacar el partido adelante".

Posible salida de Lo Celso: "Es un jugador importante del plantel, lo que pueda salir en prensa no quiere decir que vaya a suceder. Ya veremos qué pasa en el futuro".

Posible salida de Iker Losada: "Iker Losada está citado, no fue al partido porque solo íbamos a jugar uno y no íbamos a hacer tantos cambios. Pertenece al Betis, un puesto que está demasiado cubierto y así que tiene difícil tener espacio, pero es un profesional que entrena como todos".

Pablo García, convocado: "Todo lo que sean especulaciones no vale la pena comentar, está citado para mañana".

Valoración de los fichajes: "Los que han llegado puedo hablar de Fran y Facundo, Diego muy poco ha podido jugar, ellos dos han rendido de acuerdo a lo esperado y se han adaptado plenamente a la plantilla. Mientras mejor sea la plantilla, mejor".

Nivel en pretemporada de Gnangoro Bouaré: "En toda la pretemporada hemos citado a muchos del filial y han vuelto a bajar. En esa posición teníamos fuera algunos jugadores, ahora ya están la nómina casi completa".

Satisfecho con la portería: "Es un tema complicado, desgraciadamente Diego Conde va a estar un mes o mes y medio fuera, vamos a jugar 7 de Liga y uno de Champions, tenemos Álvaro y Manu, un riesgo exigirle jugar la Champions League, va a depender mucho de cómo se demore Diego Conde. Pero Manu ya ha demostrado que es uno de los jugadores que tiene más futuro en el club. Si tiene la oportunidad le va a tocar., quizás sea precipitado, pero tiene todas las condiciones para rendir".

Listo para entrar en Chile: "La verdad que no sé de dónde sacaron esa noticia, no tiene grado de veracidad, en Chile hay elecciones en noviembre o diciembre, tengo contrato con el Betis y no he firmado nada con nadie ni tengo compromisos".

Deossa como delantero centro: "Hay jugadores que por condiciones pueden jugar en diferentes posiciones, como Fornals, tiene condiciones para ser un delantero en punta, tiene mucha potencia y arranca bien al espacio, estábamos con pocos delanteros y los que jugó ahí rindió, es uno más del plantel y hasta que no se cierre el mercado ya veremos qué pasa con su posición y en otras".

Objetivos y perfil de centrocampista que falta: "Siempre el superior en todas las competiciones, llegar lo más arriba posible, hay que estructurar un plantel para hacer la ilusión realidad. Los que se fueron y llegaron, se fueron dos delanteros, Chimy y Bakambu, y vino uno (Parrott), se fueron Altimira y Amrabat, se fueron dos y llegó uno, es un puesto muy importante y tenemos que saber cubrirlo con la persona indicada".