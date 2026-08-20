Troy Parrott ya está en Sevilla para pasar reconocimiento médico y firmar como nuevo delantero del Betis hasta 2031

El Real Betis Balompié deja ultimado el refuerzo que buscaba para su delantera. Troy Parrott ha desembarcado este jueves 20 de agosto, alrededor de las 16:00 horas, en la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.

El internacional irlandés pasará en las próximas horas el reconocimiento médico antes de firmar su vinculación con la entidad verdiblanca con un contrato hasta junio de 2031.

Las cifras del traspaso de Troy Parrott del AZ al Betis: 16 millones fijos más 4 en variables

La operación se ha cerrado finalmente en 16 millones de euros fijos más otros cuatro millones en variables, según pudo saber El Correo de Andalucía por fuentes verdiblancas.

Estos bonus estarán supeditados a éxitos deportivos del Betis, por lo que el desembolso máximo podría alcanzar los 20 millones. Una estructura que permite a la entidad de Heliópolis rebajar considerablemente las pretensiones iniciales del AZ, que había arrancado las conversaciones con una valoración cercana a los 25 millones de euros.

Las cifras de la operación también jugaron a favor. Con una ficha en Países Bajos cercana a los 900.000 euros netos anuales, el sueldo de Parrott resultaba plenamente asumible para el límite salarial bético. El empujón definitivo lo dio el traspaso de Nobel Mendy al Hull City para que la dirección deportiva rematara un fichaje en el que llevaba meses trabajando.

Parrott aterriza en el equipo de Manuel Pellegrini tras una gran campaña en la que firmó 31 goles y 12 asistencias entre todas las competiciones con el AZ, además de seis tantos con su selección. Su llegada resuelve la gran prioridad ofensiva del Betis, donde compartirá el ataque con Cucho Hernández en una temporada marcada por el regreso a la Champions League.

El internacional por Irlanda no estará disponible para el estreno liguero del conjunto verdiblanco, que arrancará ante la Real Sociedad en La Cartuja este mismo viernes, un encuentro que Troy Parrott podría presenciar desde la grada y en el que conocer brevemente a los que serán sus compañeros en una temporada ilusionante en la vuelta a la Champions League.