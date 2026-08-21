El Betis de Pellegrini afronta ante la Real Sociedad el primer examen de un proyecto que aspira a competir en Liga, Copa y la Champions

Noventa días han pasado desde que el Real Betis Balompié jugase su último partido oficial la pasada temporada. LaLiga regresa a La Cartuja con la Real Sociedad como visitante tras una extensa pretemporada en partidos en la que los de Manuel Pellegrini han ido puliendo conceptos desde aquel encuentro con el SF Lotte en Alemania hasta el último amistoso contra el Inter en Bari.

Ocho pruebas con cinco triunfos, un empate y dos derrotas con buenas actuaciones ante Lyon y Arsenal para ir testeando de qué pasta estaba hecho este conjunto verdiblanco que se presenta esta noche con el séptimo proyecto del Ingeniero a los mandos ante un conjunto txuri-urdin de Pellegrino Matarazzo que también jugará Europa gracias a ganar la pasada edición de la Copa del Rey.

Las sensaciones durante la semana en los entrenamientos del Betis han sido positivas con los regresos de Abde y Bellerín, aunque dejó claro Pellegrini que tiene que mejorar el extremo de Beni Melal de la rodilla antes de entrar en una citación, motivo por el que será baja junto a Lo Celso, Aitor, Diego Conde, Petit y Morante. La séptima ausencia en la lista puede ser Pablo García si su salida al Hull City se completa en las horas previas al debut liguero.

Sin querer evaluar su plantilla, el técnico chileno dejó claro en la previa que "es bastante parecida, si es mejor o peor lo dirán los resultados. Quedan días para cerrar la plantilla definitiva y pueden variar las opiniones, se pueden ir jugadores importantes y llegar. Jugamos la Champions, LaLiga sigue teniendo prioridad para disputar competiciones europeas y esperaría hasta el final para dar la evaluación sobre ella".

Lo que sí tiene claro Pellegrini es que arranca la temporada "como todas, sabiendo que el presente es lo importante, lo hecho con anterioridad no tiene valor y hay que ir partido tras partido consiguiendo objetivos, es lo que hemos planteado en los 6 años anteriores".

Alineación del Real Betis Balompié

El posible primer once de Pellegrini en Liga

Sobre esa exigencia y ambición que siempre pide y trabaja desde que llegó en 2020 al Betis, el santiaguino tendrá que configurar su primer once oficial con algunas incógnitas en la medular y puede que en el perfil diestro de la defensa.

El titular bajo palos es Álvaro Valles, más si cabe tras las palabras de este viernes de Pellegrini: "Es un tema complicado, desgraciadamente Diego Conde va a estar un mes o mes y medio fuera, vamos a jugar 7 de Liga y uno de Champions, tenemos a Álvaro y Manu, es un riesgo exigirle jugar la Champions League, va a depender mucho de cómo se demore lo de Diego Conde. Manu ya ha demostrado que es uno de los jugadores que tiene más futuro en el club. Si tiene la oportunidad le va a tocar, quizás sea precipitado, pero tiene todas las condiciones para rendir", expresaba el entrenador bético sobre si estaba satisfecho con cómo ha quedado configurada la portería.

Bellerín ya está de vuelta, pero Ángel Ortiz acumula muchas sesiones consecutivas y rindió bien en Bari, por lo que perfectamente puede el canterano jugar por delante del barcelonés y que este entre en Mestalla el próximo martes.

El cercano horizonte de la primera de las dos visitas a Valencia la próxima semana puede condicionar también la zaga, quizás con Bartra y Natan en el eje y Fran García en el lateral zurdo.

Álex Mérida

En la medular todo apunta al doble pivote de Facundo Bernal y Marc Roca, con Pablo Fornals como enganche y Antony y Rodrigo Riquelme en las bandas, dejando a Cucho Hernández en punta. Esto haría que Isco Alarcón, al que no ve Pellegrini para 90 minutos todavía ni está al 100% como manifestó, comience en el banquillo y haga su entrada cuando el ritmo haya bajado y su clase y calidad pueda imponerse al físico inicial.

Quien no podrá estar todavía en el verde es Troy Parrott, que llegó este viernes al Aeropuerto de San Pablo en Sevilla para firmar como nuevo jugador del Betis hasta 2031. El irlandés seguirá, a buen seguro, el encuentro contra la Real Sociedad desde la grada conociendo in situ a sus nuevos compañeros, con los que empezará a entrenar a partir del próximo domingo o lunes para sí estar en la lista de los que visiten al conjunto ché el martes en la capital del Turia.

Una nueva campaña ha iniciado, la séptima de Manuel Pellegrini y la sexta consecutiva en Europa siendo la primera tras 21 años que el Betis jugará la Champions League. La ilusión, el fondo de plantilla, los ajustes tácticos y los retoques importantes que faltan en la planificación veraniega se ponen a prueba este viernes a las 21:00. El fútbol de verano ya ha terminado, es la hora de la verdad.