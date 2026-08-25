Pablo García se estrena como goleador en Liga para firmar en Mestalla el triunfo 100 de Pellegrini con el Betis en el campeonato (0-1)

Manuel Luis Pellegrini Ripamonti ya es centenario en LaLiga con el Real Betis Balompié. La victoria de este martes ante el Valencia en Mestalla ha llevado al técnico chileno a los 100 triunfos en Primera División desde que aterrizó en Heliópolis en el verano de 2020. El 1-0 del pasado viernes frente a la Real Sociedad, decidido por Rodrigo Riquelme, había dejado al Ingeniero a un solo paso de una cifra redonda que refuerza todavía más la dimensión de su etapa verdiblanca.

Una defensa completamente renovada y Nelson Deossa fueron las cinco modificaciones del técnico verdiblanco en Mestalla ante un Valencia de Corberán excesivamente defensivo y que, tras un inicio impetuoso en el que se encontró con la buena respuesta de Álvaro Valles, cedió casi por completo el balón a los verdiblancos.

La apuesta de modificar la zaga por completo le salió de cara a Pellegrini en un primer tiempo en el que el Betis se encontró cómodo saliendo de la ineficiente presión del Valencia y en el que empezó a construir con Fornals y Antony, aunque con muy poca profundidad en los metros finales.

El control del partido no le hizo crecer a los de Pellegrini en ocasiones, rematando hasta en ocho ocasiones en los 45’ iniciales pero sin probar a Dimitrievski. Un Betis que empezó a estar tranquilo ante un conjunto ché muy aculado en campo propio y estrellándose ante un equipo verdiblanco bien colocado que se sacudía sin problemas el peligro.

En el comienzo de la segunda parte sí que dio un paso adelante en intensidad el cuadro de las trece barras, hoy con esa segunda zamarra tan especial la Macarena y la Esperanza de Triana presentes en ella.

No fue lo divino ni la magia de los jugadores de tres cuartos del Betis lo que cambió el guion de un encuentro cada vez más volcado hacia el área del macedonio, que fue cayendo hacia el lado bético por simple diferencia de plantillas.

En la única llegada valencianista con peligro en el 53’, Diego Llorente estuvo inconmensurable para cortar a ras de césped el envío que pretendía Hugo Duro para dejar sólo a Danjuma con Valles.

Para tener más balón y aglutinar jugadores de mejor pie en el verde, Manuel Pellegrini cambió la banda izquierda al completo con las entradas de Fran García por Junior Firpo y de Isco Alarcón por Roro Riquelme, desplazando a Fornals a la izquierda, hoy sin demasiada química jugando como interior junto a un Deossa anárquico y lento en la toma de decisiones.

Tener más balón y mayor presencia en campo contrario seguía sin traducirse a opciones claras, sobre todo con el de Marmato desperdiciando alguna contra y disparando sin ningún éxito en una posición franca en el balcón del área.

Con el partido aproximándose a los minutos finales volvieron a equipararse Valencia y Betis y el duelo ganó en ida y vuelta al empezar a romperse. Ahí sí se vio a un conjunto verdiblanco más incisivo, que tuvo en Troy Parrott, justo al ingresar, el 0-1, pero el irlandés cruzó en demasía su primer disparo.

Tras la siempre inoportuna pausa de hidratación y con los cambios agotados, ya con Pablo García por Fornals, los verdiblancos se lanzaron a por el gol y a la salida de un córner del Valencia que ganó el canterano del Parque Alcosa en la frontal, jugó con Parrott y montaron una contra en el 83' que terminaría dentro de las mallas. Pablo abrió para Fran García y la pared terminó con un balón al corazón del área del de Bolaños de Calatrava para que Pablo García se estrenara con su primer gol en LaLiga.

Los instantes finales y el largo descuento hicieron virar la tónica del partido con los de Corberán completamente volcados sobre el área de un Álvaro Valles muy atento y nuevamente determinante ante Umar Sadiq.

Segundo triunfo con portería a cero en Liga del Betis tras arrancar con 1-0 ante la Real Sociedad y victoria 100 de Manuel Pellegrini, quien no para de romper estadísticas favorables, con el conjunto verdiblanco en la competición. Quiso el destino que un canterano como Pablo García, que se estrenaba como goleador en el campeonato, fuera quien le otorgara dicho récord. A pensar en el Levante con seis puntos de seis posible y estando arriba de la tabla.