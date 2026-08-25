Manu Fajardo sobre el posible fichaje de Dani Ceballos: "La obligación de una dirección deportiva es estar preparado para todo lo que pueda acontecer"

El director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo, ha hablado en DAZN en la previa del encuentro de los verdiblancos en Mestalla ante el Valencia CF sobre las situaciones de mercado abiertas.

Contento con la plantilla actual del Betis: "La verdad es que estamos satisfechos, más allá de los jugadores que se han incorporado. Fran García, Troy Parrott, Falundo Bernal, Diego Conde. Creo que también hay que darle mucho mérito a la plantilla como al del Real Betis, porque un alto porcentaje de la misma nos llevó a disputar de nuevo la Champions League. Así que satisfechos con la plantilla que tenemos en la actualidad".

Dani Ceballos, a su llegada a Sevilla en AVE desde Madrid / El Correo

Fajardo, sobre el posible fichaje de Ceballos: "No me gusta especular ni hablar de nombres propios"

Posible llegada de Dani Ceballos: "Al final no me gusta especular ni hablar de nombres propios. La obligación de una dirección deportiva es estar preparado para todo lo que pueda acontecer. Aquí al final de mercado, y en eso nos centramos. Estar focalizados en el día a día es de la máxima responsabilidad".

Vuelta de Sofyan Amrabat: "Creo que puso a Sofyan de ejemplo, de lo que para él es un medio centro posicional, y sin más tampoco hay que darle mucha más importancia".

Empezar Liga con el mercado abierto: "La verdad es que pienso que no favorece a los equipos. Hay muchos jugadores que pueden darte de ello, que al final terminan de tener la cabeza al 200%, y no hablo de ningún jugador en particular, sino en general de lo que es la industria del fútbol, y creo que no le hace bien a la competición, que el mercado siga abierto jornada después de haber empezado la competición".

Posible salida de Pablo García al Hull City: "Bueno, al final, lo que siempre comentamos, ¿no? Si hay alguna propuesta, si consideramos que es buena para todas las partes, lo sentaremos, lo hablaremos, no de Pablo, sino de cualquier jugador, y eso forma parte también de nuestra profesión".