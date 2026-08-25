Gnangoro Bouaré deja el Betis y se marcha al Rayo Vallecano por el 50% de su pase

El Real Betis Balompié está a punto de cerrar una nueva salida en la recta final del mercado. Gnangoro Bouaré pondrá rumbo al Rayo Vallecano, después de que ambas entidades hayan alcanzado un acuerdo para que el joven atacante continúe su carrera en Primera División lejos de Heliópolis.

Según ha informado este martes El Chiringuito, Bouaré ya está en Madrid para pasar el reconocimiento médico y completar su incorporación al conjunto franjirrojo. El Betis, en la operación de Nobel Mendy, percibió 500.000 euros por incluir un tanteo por Gnangoro. Al no llegar el conjunto verdiblanco a un acuerdo de renovación con el canterano, el mediocentro sí que acordó con el club franjirrojo unirse en este verano, gracias a esa opción preferencial, y por ello ahora se marcha traspasado a coste cero.

Gnangoro Bouaré, durante el amistoso entre Inter y Betis en Bari / Real Betis Balompié

Bouaré buscaba dar el salto definitivo al primer equipo

El desenlace llega después de varias semanas de incertidumbre alrededor de su situación. Gnangoro, de 22 años, realizó prácticamente toda la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini y dejó buenas sensaciones en sus apariciones, pero las negociaciones para ampliar su contrato no llegaron a buen puerto. Al futbolista le restaba un año de vinculación con el Betis y contaba con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

La marcha de Bouaré llega después de que jugador y Betis no alcanzasen un acuerdo para prolongar su vinculación en las condiciones planteadas por ambas partes para los próximos tres años. El mediocentro tenía intención de continuar como verdiblanco, pero tanto él como su entorno consideraban que su situación deportiva debía pasar ya por disponer de ficha y salario del primer equipo.

La propuesta del Betis, en cambio, pasaba por mantener inicialmente ficha del filial, acompañada de diferentes incentivos vinculados a su presencia con la plantilla de Manuel Pellegrini, entre ellos un bonus si alcanzaba ocho encuentros con el primer equipo, como explicó en su momento Diario de Sevilla.

La falta de acuerdo terminó alejándolo del grupo de Pellegrini tras el último amistoso de la pretemporada frente al Inter en Bari, y tampoco participó posteriormente en los encuentros del filial.

Ante ese escenario, el Betis ha optado finalmente por una fórmula que evita perder al futbolista sin contraprestación dentro de un año y, al mismo tiempo, le permite mantener un 50% de sus derechos. El Rayo desembolsó alrededor de 500.000 euros por la mitad del pase, dando a Gnangoro la posibilidad de competir en la élite y dejando a los verdiblancos bien posicionados ante una futura venta si el jugador se revaloriza en Vallecas.