Las notas de los jugadores del Betis ante el Valencia: Pablo García, héroe en Mestalla para darle tres puntos a los verdiblancos con un golazo

El Real Betis Balompié sumó tres puntos muy importantes en Mestalla gracias a un golazo de Pablo García en el 83' que significó el triunfo 100 de Pellegrini en Liga como verdiblanco.

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: revolucionó el once en Mestalla en el segundo partido con una defensa totalmente nueva y con Deossa por Roca. Venció en su centenario, acertó remodelando la defensa y sobre todo, en los cambios. Lo único inexplicable, que juegue Deossa. Pablo García le pide minutos con un golazo. Seis de seis y dos porterías a cero.

Titulares

(9) Álvaro Valles: si ya fue clave frente a la Real Sociedad, en Mestalla nuevamente fue crucial para mantener el 0-0 en los primeros minutos y para salvar el encuentro en un buen tiro de Sadiq al final. Nivelazo.

(7) Ángel Ortiz: debe ganar físico para cuerpear mejor y elegir cuándo subir y ayudar a Antony en ataque. En progresión ascendente y siempre atento a la hora de recuperar y de anticiparse.

(8) Diego Llorente: providencial evitando el balón de Hugo Duro a Danjuma en el 53’ que podría haber supuesto el primero del Valencia. Cinco intercepciones y ocho despejes.

(7) Valentín Gómez: nueve despejes, 94% de acierto en el pase y saliendo vencedor en las tres entradas que hizo. Rinde bien junto a Llorente.

(5) Junior Firpo: le falta acierto a la hora de incorporarse al ataque. Le dio amplitud al Betis, pero lejos del nivel de Fran García. Correcto en defensa.

(6) Facundo Bernal: perdió varios balones sencillos de entregar. Atento en coberturas defensivas incrustándose bien entre centrales. Mejor en la resta, sumando siete recuperaciones, que a la hora de distribuir.

(5) Pablo Fornals: ante un Valencia con muchas piernas por dentro no encontró nunca espacios para crear y llevar la manija del partido. Tuvo el 0-1 en sus botas tras un aclarado de Parrott y un buen balón de Antony.

(7) Antony: las primeras opciones del Betis llegaron gracias a su desequilibrio por la derecha. No para de intentarlo, pero le falta atinar en el remate. Muy inteligente a la hora de servir goles a sus compañeros y de crear desde la banda. Qué balón le dio a Fornals.

(1) Nelson Deossa: excesivamente lento al recibir y pasar. Demasiados toques para controlar, orientarse y soltar. Su disparo desde fuera del área fue una gran campaña de marketing. Anárquico y egoísta. ¿Qué le vieron?

(4) Rodrigo Riquelme: tras un muy buen inicio liguero con un golazo, no tuvo su noche en Mestalla. Buscó ser protagonista con balón, pero ese punto de acierto ante la Real le faltó.

(4) Cucho Hernández: no tuvo opciones de remate, sólo dos toques en área rival, y no estuvo tan acertado como de costumbre fuera del área.

Pablo García celebra su primer gol en LaLiga para darle la victoria al Betis en Mestalla en el partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports / Manuel Bruque / EFE

Suplentes

(5) Isco Alarcón: le faltan jornadas para ser sumamente determinante, pero cambia el guion de los partidos y el Betis mejoró con él en el campo.

(8) Fran García: un auténtico avión que leyó a la perfección la contra que montaron Pablo García y Parrott para asistir al canterano en su primer gol en Liga y darle 3 puntos al Betis.

(7) Héctor Bellerín: cómo cambia al Betis actuando como lateral en juego de posición por dentro y por fuera. Cada ve

(7) Troy Parrott: tuvo el 0-1 en sus botas en la primera ocasión, no le entró, y no dejó de luchar con los centrales y generó con una descarga elegante el contragolpe del gol de Pablo García. Buenas sensaciones en su debut.

(9) Pablo García: cuando su salida más en el aire está al Hull City, aparece para meter el gol con el que siempre soñó para darle 3 puntos de oro al Betis en Mestalla en el triunfo 100 de Pellegrini. Se estrena en Liga. Igual en vez de vender canteranos hay que vender jugadores del primer equipo que no ofrecen lo esperado.