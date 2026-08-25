Manuel Pellegrini deja clara su postura en el fin de mercado de fichajes: "Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posibles"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en los micrófonos de DAZN al término del encuentro en Mestalla que se saldó con victoria bética por la mínima en su triunfo 100 como verdiblanco en Liga.

Análisis del partido: "La verdad que tres puntos muy importantes ante un rival difícil, además jugando de visita. Creo que fue un partido muy disputado por los dos equipos, muy cerrado con pocas ocasiones, pero creo que al final fuimos justo ganadores".

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Valencia CF y Real Betis disputan en Mestalla / Manuel Bruque / EFE

Pellegrini: "Lo de Pablo son especulaciones, cada jugador que sale debilita el plantel"

Claves del partido: "Destaco, primero, la concentración defensiva, quizás muchos de ustedes tuvieran sorpresa que se cambiaba toda la línea de cuatro, pero venimos de una pretemporada recién terminada. Tenemos que jugar ocho partidos en 26 días, así que no sentía que era un riesgo, porque había visto los rendimientos, que al final es lo que indica cuáles son los titulares para los ocho defensores durante toda la pre-temporada. Estoy muy contento por haber podido ocupar el plantel y estamos todos compenetrados en sacar los resultados. Después creo que el funcionamiento del equipo, manteniendo la portería en blanco, comprometido en la recuperación y muy ordenado, creo que nos hizo muy bien. Y al final quizás, sobre todo el primer tiempo, con poca creación, con poca movilidad para poder hacerle más daño a Valencia, ellos también tuvieron solamente una llegada, fue un partido parejo donde un golazo lo desequilibra".

Gol de Pablo García situación en el mercado: "No, yo creo que ya eso es un tema que está para mí cerrado. Mientras estén incorporados en el plantel, van a ser jugadores que yo los voy a usar. Pablo García, Nelson Deossa, el que esté. Por otro lado, lo de Pablo son solamente especulaciones. Yo siempre digo que cada jugador que sale debilita, por supuesto, el plantel. Nos falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permita estar tanto en Champions como en la Liga, intentando buscar nuevamente una clasificación europea y vamos a ver cómo se da estos días. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible".

Análisis de plantilla y profundidad de banquillo: "Tenemos un plantel ya bastante estable, un plantel bastante parecido a lo que teníamos antes, también lo dije, creo que faltan un par de retoques, falta la Champions League y jugar muchos partidos a mitad de semana, pero creo que el plantel va por el camino correcto, porque independiente de los nombres, el funcionamiento y el compromiso de cada uno de ellos, es innegable durante los 90 minutos".