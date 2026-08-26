Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoCambios líneas de TussamSavener desaladora AzerbaiyánVuelve el calor a AndalucíaReparación de motores Ryanair en SevillaPellegrini, centenario de victorias con el BetisFichaje Robbie Ure Sevilla FCBalance del fuego en AndalucíaParque acuático Aljarafe
instagramlinkedin

Real Betis

Aviso a los béticos que vayan a La Cartuja: Santiponce habilita una nueva zona y advierte de multas por aparcar mal

La Policía Local de Santiponce recuerda que el estadio ha habilitado una zona específica para motocicletas y ciclomotores entre el P7 y las instalaciones de Emasesa

Montaje creado con el estadio de la Cartuja y el plano para aparcamientos.

Montaje creado con el estadio de la Cartuja y el plano para aparcamientos. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

La Policía Local de Santiponce ha lanzado un aviso a los aficionados del Real Betis Balompié con motivo del inicio de la temporada verdiblanca en el Estadio de La Cartuja. El objetivo es evitar los problemas de tráfico y estacionamiento que ya se produjeron la pasada campaña, cuando se registraron numerosas sanciones por vehículos aparcados en zonas no habilitadas, arcenes o incluso en mitad de la vía.

Desde Luz Azul de Santiponce han pedido colaboración a los seguidores béticos tanto en los accesos como en la salida del estadio, además de insistir en el cumplimiento de la normativa de tráfico. El cuerpo policial recuerda que todos los vehículos estacionados fuera de las zonas permitidas dentro del término municipal de Santiponce serán multados.

Plano para aparcar en el Estadio de La Cartuja

Uno de los puntos concretos aclarados afecta a las motocicletas y ciclomotores. El Estadio de La Cartuja ha habilitado una zona específica de estacionamiento para este tipo de vehículos en una vía fuera de servicio situada entre el P7 y las instalaciones de Emasesa.

La imagen difundida por la Policía Local de Santiponce aclara de forma visual las zonas permitidas y prohibidas en el entorno norte del Estadio de La Cartuja. En verde aparece señalizado el parking P-7 y la zona habilitada para motocicletas, mientras que en rojo se marcan los puntos donde está prohibido estacionar, especialmente en los accesos y ramales próximos a la SE-020.

La Policía Local insiste en que no se debe estacionar en zonas no habilitadas ni en el arcén, aunque se trate de motocicletas o ciclomotores. También recuerda que está prohibido aparcar en los ramales de salida y acceso a la SE-020 desde la zona norte del estadio.

El aviso llega en una jornada de especial afluencia en el entorno de La Cartuja por el estreno del Betis como local esta temporada. Por ello, las autoridades piden a los aficionados que planifiquen con antelación sus desplazamientos, respeten las zonas señalizadas y eviten estacionamientos indebidos que puedan dificultar la circulación o poner en riesgo la seguridad vial.

Noticias relacionadas

La Policía Local resume el mensaje en cuatro recomendaciones básicas: cumplir las normas de tráfico, no aparcar en zonas no habilitadas, evitar el estacionamiento en arcenes y respetar la prohibición de aparcar en los accesos y ramales de la SE-020.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Betis computará como asistido el partido de LaLiga contra la Real Sociedad a todos sus abonados tras los problemas de acceso a La Cartuja
  2. El Betis-Bournemouth cambia de hora por el calor en Sevilla: nuevo horario y dónde ver el partido hoy
  3. Vidakovic, exjugador del Real Betis: "Pasé de la alegría de Sevilla a luchar por no perder una pierna"
  4. El Betis empata con el Bournemouth en un partido marcado por la expulsión de Antony (2-2)
  5. Santi Giménez y Arnaud Kalimuendo se cuelan en la 'shortlist' de la dirección deportiva del Betis para reforzar la delantera
  6. Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea
  7. El Betis cierra la llegada de Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar por 16 millones de euros más cuatro en variables
  8. La familia de Ruiz de Lopera denuncia que el Betis los expulsa de La Cartuja

Aviso a los béticos para aparcar en La Cartuja: nueva zona habilitada y multas por estacionar mal

Aviso a los béticos para aparcar en La Cartuja: nueva zona habilitada y multas por estacionar mal

De héroe en Mestalla a los brazos de su madre: el emotivo regreso de Pablo García tras marcar su primer gol con el Betis

De héroe en Mestalla a los brazos de su madre: el emotivo regreso de Pablo García tras marcar su primer gol con el Betis

Manuel Pellegrini alcanza las 100 victorias en Liga con el Betis: Mestalla eleva su leyenda como verdiblanco

Pablo García, sobre su posible salida al Hull City tras ganar en Mestalla: "Sólo pienso en el presente, en disfrutar de este día y de esta victoria con el Betis, en el que llevo 15 años"

Pablo García, sobre su posible salida al Hull City tras ganar en Mestalla: "Sólo pienso en el presente, en disfrutar de este día y de esta victoria con el Betis, en el que llevo 15 años"

Manuel Pellegrini deja clara su postura en el fin de mercado de fichajes: "Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posibles"

Manuel Pellegrini deja clara su postura en el fin de mercado de fichajes: "Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posibles"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Valencia: Pablo García, héroe en Mestalla para darle tres puntos a los verdiblancos con un golazo

Las notas de los jugadores del Betis ante el Valencia: Pablo García, héroe en Mestalla para darle tres puntos a los verdiblancos con un golazo

Pablo García se estrena como goleador en Liga para firmar en Mestalla el triunfo 100 de Pellegrini con el Betis en el campeonato (0-1)

Pablo García se estrena como goleador en Liga para firmar en Mestalla el triunfo 100 de Pellegrini con el Betis en el campeonato (0-1)

Manu Fajardo sobre el posible fichaje de Dani Ceballos: "La obligación de una dirección deportiva es estar preparado para todo lo que pueda acontecer"

Manu Fajardo sobre el posible fichaje de Dani Ceballos: "La obligación de una dirección deportiva es estar preparado para todo lo que pueda acontecer"
Tracking Pixel Contents