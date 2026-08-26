Aviso a los béticos que vayan a La Cartuja: Santiponce habilita una nueva zona y advierte de multas por aparcar mal

La Policía Local de Santiponce ha lanzado un aviso a los aficionados del Real Betis Balompié con motivo del inicio de la temporada verdiblanca en el Estadio de La Cartuja. El objetivo es evitar los problemas de tráfico y estacionamiento que ya se produjeron la pasada campaña, cuando se registraron numerosas sanciones por vehículos aparcados en zonas no habilitadas, arcenes o incluso en mitad de la vía.

Desde Luz Azul de Santiponce han pedido colaboración a los seguidores béticos tanto en los accesos como en la salida del estadio, además de insistir en el cumplimiento de la normativa de tráfico. El cuerpo policial recuerda que todos los vehículos estacionados fuera de las zonas permitidas dentro del término municipal de Santiponce serán multados.

Plano para aparcar en el Estadio de La Cartuja

Uno de los puntos concretos aclarados afecta a las motocicletas y ciclomotores. El Estadio de La Cartuja ha habilitado una zona específica de estacionamiento para este tipo de vehículos en una vía fuera de servicio situada entre el P7 y las instalaciones de Emasesa.

La imagen difundida por la Policía Local de Santiponce aclara de forma visual las zonas permitidas y prohibidas en el entorno norte del Estadio de La Cartuja. En verde aparece señalizado el parking P-7 y la zona habilitada para motocicletas, mientras que en rojo se marcan los puntos donde está prohibido estacionar, especialmente en los accesos y ramales próximos a la SE-020.

La Policía Local insiste en que no se debe estacionar en zonas no habilitadas ni en el arcén, aunque se trate de motocicletas o ciclomotores. También recuerda que está prohibido aparcar en los ramales de salida y acceso a la SE-020 desde la zona norte del estadio.

El aviso llega en una jornada de especial afluencia en el entorno de La Cartuja por el estreno del Betis como local esta temporada. Por ello, las autoridades piden a los aficionados que planifiquen con antelación sus desplazamientos, respeten las zonas señalizadas y eviten estacionamientos indebidos que puedan dificultar la circulación o poner en riesgo la seguridad vial.

Noticias relacionadas

La Policía Local resume el mensaje en cuatro recomendaciones básicas: cumplir las normas de tráfico, no aparcar en zonas no habilitadas, evitar el estacionamiento en arcenes y respetar la prohibición de aparcar en los accesos y ramales de la SE-020.