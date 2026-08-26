De héroe en Mestalla a los brazos de su madre: el emotivo regreso de Pablo García tras marcar su primer gol con el Betis

Pablo García vivió una noche difícil de olvidar. El canterano del Real Betis celebró en Mestalla su primer gol en LaLiga y, horas después, ya de regreso a Sevilla, protagonizó otra de las imágenes más emotivas de la jornada.

A la llegada de la expedición verdiblanca al aeropuerto de San Pablo, de madrugada, el joven futbolista se encontró con una persona muy especial esperándolo: su madre, Isabel. Pese a la hora y a que el aeropuerto se encontraba prácticamente vacío, había acudido para recibir a su hijo después de una noche histórica.

Las cámaras de El Chiringuito captaron el momento del reencuentro. Nada más verlo aparecer, Isabel se acercó rápidamente a Pablo García y ambos se fundieron en un emotivo abrazo que reflejó la felicidad por el momento que atraviesa el futbolista bético.

El periodista Gonzalo Tortosa, que se encontraba en el aeropuerto para grabar la llegada del Real Betis procedente de Valencia, relató posteriormente la escena en sus redes sociales. "Llegué al aeropuerto a las 2 de la madrugada para grabar la llegada del Real Betis de Valencia. Allí veo a Isabel, esperando sola a su hijo en un aeropuerto vacío, con un orgullo y un amor que solo una madre te puede dar", explicó.

Una imagen que puso el broche sentimental a una jornada inolvidable para Pablo García: primero, su estreno goleador en Primera División; después, el abrazo de su madre a su regreso a Sevilla.