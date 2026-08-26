Manuel Pellegrini alcanza las 100 victorias en Liga con el Betis: Mestalla eleva su leyenda como verdiblanco

Manuel Luis Pellegrini Ripamonti ha vuelto a romper otro récord como entrenador del Real Betis Balompié. El triunfo del pasado martes 25 de agosto de 2026 frente al Valencia en Mestalla ha elevado al técnico santiaguino al centenario de victorias como técnico verdiblanco desde que firmara en las oficinas de La Palmera el 9 de julio de 2020. El canterano Pablo García, con una volea de primeras en el 83' tras un centro a media altura de Fran García, fue quien convirtió el 0-1 más especial para el joven bético y para el Ingeniero.

A tan sólo un triunfo se quedó en el estreno liguero 2026/27 de alcanzar la cifra redonda al vencer a la Real Sociedad. No se trata de su victoria número 100 al frente del Betis contando todas las competiciones. Esa barrera quedó atrás hace tiempo: en abril de 2025, tras ganar 1-3 en Girona, Pellegrini alcanzó los 117 triunfos oficiales y superó los 116 de Lorenzo Serra Ferrer para convertirse en el entrenador con más victorias de toda la historia del club. El hito logrado en Mestalla es distinto y muy concreto: llegar a las 100 exclusivamente en Liga.

Pablo García celebra su primer gol en LaLiga para darle la victoria al Betis en Mestalla en el partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports / Manuel Bruque / EFE

La cuenta explica, además, la regularidad de una etapa que ya transita por su séptima temporada. Pellegrini firmó 17 victorias ligueras en 2020/21, 19 en 2021/22, 17 en 2022/23, 14 en 2023/24, 16 en 2024/25 y 15 en 2025/26. Son 98 en sus seis primeras campañas completas. El estreno de la 2026/27 ante la Real Sociedad elevó el registro a 99 y el triunfo frente al Valencia completa el centenar en su partido número 230 de Primera con el Betis.

El récord histórico de triunfos ligueros del club ya le pertenecía desde hace tiempo. Pellegrini superó a Serra Ferrer, que había dejado el listón en 78 victorias en Primera, con el 2-3 logrado en Butarque ante el Leganés en marzo de 2025. Aquel fue su triunfo número 79. Menos de año y medio después, Mestalla sirve de escenario para otro escalón estadístico de enorme peso.

LA SOCIEDAD DE LOS GARCÍA BRILLA EN EL @RealBetis 🟢⚪@Frangarcia_11 la prepara y Pablo García pone la magia con un golazo ✨#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/AOO8OXH7PG — DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2026 El golazo de Pablo García a pase de Fran García para dar la victoria al Betis en Mestalla Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Las 99 victorias en Liga anteriores de Manuel Pellegrini con el Betis

2020/21 (17): Alavés 0-1 Betis; Betis 2-0 Valladolid; Valencia 0-2 Betis; Betis 3-1 Elche; Osasuna 0-2 Betis; Betis 1-0 Cádiz; Huesca 0-2 Betis; Betis 2-1 Celta; Betis 1-0 Osasuna; Villarreal 1-2 Betis; Betis 1-0 Getafe; Cádiz 0-1 Betis; Betis 3-2 Alavés; Betis 2-0 Levante; Betis 2-1 Granada; Betis 1-0 Huesca; Celta 2-3 Betis.

2021/22 (19): Granada 1-2 Betis; Osasuna 1-3 Betis; Betis 2-0 Getafe; Alavés 0-1 Betis; Betis 3-2 Rayo; Betis 4-1 Valencia; Elche 0-3 Betis; Betis 3-1 Levante; Barcelona 0-1 Betis; Betis 4-0 Real Sociedad; Betis 4-0 Alavés; Espanyol 1-4 Betis; Levante 2-4 Betis; Betis 2-1 Mallorca; Betis 1-0 Athletic; Betis 4-1 Osasuna; Cádiz 1-2 Betis; Valencia 0-3 Betis; Betis 2-0 Granada.

2022/23 (17): Betis 3-0 Elche; Mallorca 1-2 Betis; Betis 1-0 Osasuna; Betis 1-0 Villarreal; Betis 2-1 Girona; Betis 3-1 Almería; Real Sociedad 0-2 Betis; Rayo 1-2 Betis; Getafe 0-1 Betis; Almería 2-3 Betis; Betis 2-1 Valladolid; Elche 2-3 Betis; Betis 1-0 Mallorca; Betis 3-1 Espanyol; Athletic 0-1 Betis; Betis 3-1 Rayo; Girona 1-2 Betis.

2023/24 (14): Villarreal 1-2 Betis; Betis 1-0 Rayo; Betis 3-0 Valencia; Betis 2-1 Osasuna; Betis 2-0 Mallorca; Betis 1-0 Las Palmas; Betis 1-0 Granada; Mallorca 0-1 Betis; Cádiz 0-2 Betis; Betis 3-1 Athletic; Betis 2-1 Celta; Valencia 1-2 Betis; Osasuna 0-2 Betis; Betis 3-2 Almería.

2024/25 (16): Betis 2-1 Getafe; Betis 2-0 Leganés; Betis 1-0 Espanyol; Osasuna 1-2 Betis; Betis 1-0 Atlético; Villarreal 1-2 Betis; Mallorca 0-1 Betis; Betis 3-0 Real Sociedad; Getafe 1-2 Betis; Betis 2-1 Real Madrid; Betis 1-0 Las Palmas; Leganés 2-3 Betis; Betis 2-1 Sevilla; Girona 1-3 Betis; Betis 5-1 Valladolid; Espanyol 1-2 Betis.

2025/26 (15): Betis 1-0 Alavés; Betis 3-1 Real Sociedad; Betis 2-0 Osasuna; Espanyol 1-2 Betis; Betis 3-0 Mallorca; Sevilla 0-2 Betis; Betis 4-0 Getafe; Betis 2-0 Villarreal; Betis 2-1 Valencia; Atlético 0-1 Betis; Mallorca 1-2 Betis; Girona 2-3 Betis; Betis 3-0 Real Oviedo; Betis 2-1 Elche; Betis 2-1 Levante.

2026/27 (1): Betis 1-0 Real Sociedad.

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Valencia CF y Real Betis disputan en Mestalla / Manuel Bruque / EFE

El triunfo número 100 llega, además, en un escenario con memoria para el Ingeniero. En Mestalla ya había ganado en Liga con el Betis por 0-2 en octubre de 2020 gracias a los goles de Canales y Tello, en su primera temporada, y por 0-3 en mayo de 2022 con tantos de Willian José, Canales y Borja Iglesias, pocas semanas después de conquistar la Copa del Rey precisamente ante el Valencia. También venció allí 1-2 en abril de 2024 con un doblete de Ayoze Pérez. La visita de 2026, con Pablo García como goleador, añade ahora un capítulo estadístico de primer nivel.

Cien victorias en Primera División no alteran por sí solas el juicio sobre una etapa que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del Betis, pero sí le otorgan una dimensión difícil de ignorar. Manuel Pellegrini aterrizó en julio de 2020 para devolver estabilidad, ambición, exigencia y competitividad a un equipo que venía de terminar decimoquinto.

Seis temporadas completas después, afronta la séptima con el club instalado de forma natural en Europa, donde competirá en la Champions League en la presente, y con un centenar de triunfos ligueros que ningún otro entrenador verdiblanco había alcanzado antes. Una cifra redonda, conseguida este 25 de agosto de 2026, que no explica por sí sola su legado en la entidad de las trece barras, pero que ayudan a comprender la dimensión del gran entrenador que contrató el Real Betis Balompié hace más de seis años.