Pablo García, sobre su posible salida al Hull City tras ganar en Mestalla: "Sólo pienso en el presente, en disfrutar de este día y de esta victoria con el Betis, en el que llevo 15 años"

El artífice de la victoria del Real Betis Balompié en Mestalla fue Pablo García. El canterano bético inició una contra en campo propio junto a Troy Parrott para ceder a Fran García y que este se la devolviera para finalizar con un zurdazo en volea al primer palo ante el que nada pudo hacer Dimitrievski.

En la zona flash ante los micros de DAZN al término del encuentro, el de Parque Alcosa mostró la enorme felicidad que tenía por el tanto anotado y el triunfo: "Se me nota en la cara. Feliz y eufórico no solo por el gol, que es el primero que hago con el Betis en LaLiga, sino por hacer un seis de seis. No se puede pedir más".

Balance del partido: "Mestalla es un campo muy difícil al que veníamos con muchas ganas e ilusión. Nos enfrentábamos a un gran rival en y por suerte se ha podido decantar de nuestro lado en los minutos finales".

Posible salida al Hull City: "Bueno, yo de momento solo pienso en el presente, ¿no? En disfrutar de este día y de esta victoria con el Real Betis, que es el club en el que llevo 15 años de mi vida, y eso, eufórico y solo pienso en la victoria de los tres puntos".

El Betis, segundo momentáneamente en Liga: Claro, es lo que dice el míster siempre, ¿no? Todas las temporadas tenemos que dejar al club lo más alto posible, ya sea en Europa, en Europa, si es en Champions, si es competir por ese título de Liga, ya que ahora que me has comentado estamos segundos, pero bueno, con muchas ganas y mucha ilusión de esta temporada y a seguir así".