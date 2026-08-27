El Betis vuelve al trabajo con el Levante en mente y pendiente del sorteo de la Champions League

El Real Betis Balompié ha regresado este jueves al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ya con la mirada puesta en su próximo compromiso liguero ante el Levante después de dedicar la sesión del miércoles a recuperar esfuerzos tras la importante victoria conquistada en Mestalla.

El triunfo número 100 de Manuel Pellegrini como entrenador verdiblanco llevó la firma de Pablo García, encargado de culminar una magnífica contra que él mismo había iniciado junto a Troy Parrott y que Fran García terminó de servir al canterano, muy emocionado junto a su madre a su regreso a Sevilla. Tres puntos que mantienen al Betis en lo más alto de la clasificación, igualado con Real Madrid y Sevilla, los otros dos equipos que cuentan por victorias sus dos primeras jornadas a la espera de que juegue esta noche el Barça.

Y apenas habrá tiempo para saborearlos. Después de imponerse al Valencia, el conjunto de Pellegrini tendrá que regresar este sábado a la capital del Turia para medirse al Levante en el Ciutat de València. Los granotas, que han disputado a domicilio sus dos primeros encuentros, todavía buscan su primera victoria después de empatar sin goles en Pamplona y caer por 3-0 ante el Espanyol.

El Betis tendrá así la oportunidad de cerrar un arranque de campeonato perfecto en el mes de agosto con tres victorias en tres jornadas y nueve puntos de nueve posibles. Para los de Luís Castro, en cambio, el estreno ante su público aparece como la primera ocasión para cambiar el rumbo después de un inicio con un solo punto.

Morante, en el entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol a dos días del Levante-Betis / Álex Mérida

Abde y Morante entrenan con el grupo y podrían ser las novedades en la convocatoria

Las dos ausencias destacadas para el duelo ante el Valencia fueron Abde Ezzalzouli y José Antonio Morante Antúnez. El marroquí y el canterano tienen problemas en sus rodillas y ello está dilatando su vuelta, sobre todo con un Manuel Pellegrini que no quiere correr ningún riesgo con su mejor jugador ni con uno de los jóvenes con mayor proyección.

Sobre el estado de salud de ambos, y si podrían estar frente al Levante, ya habló en la previa del choque con los chés: "Abde está haciendo ya parte del entrenamiento con el primer equipo, pero no está todavía en condiciones de jugar, así que no está en la lista de citados para mañana. Vamos a ver para el próximo partido del día sábado. Yo creo que también va a estar al justo, pero va a ser muy importante cómo evoluciona durante esta semana, pero le falta todavía. Morante está en la misma condición que Abde. Tampoco está citado para el partido de mañana porque todavía tiene molestias en su rodilla. Vamos a ver cómo evoluciona durante esta semana para ver si está en condiciones de ser citado para el partido con Levante. Así que va a depender mucho lo que haga en estos próximos días".

Quienes no estuvieron en la sesión fueron Aitor Ruibal y Diego Conde, ambos recuperándose de sus lesiones, ni Giovani Lo Celso y Gonzalo Petit, con molestias musculares que les impiden unirse al grupo.

El Betis conocerá esta tarde a sus 8 rivales de Champions League

Además del Levante, el sorteo de la Champions League que se celebrará esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco a las 18:00, copa la actualidad verdiblanca. Los de Pellegrini conocerán a sus ocho rivales, dos de cada bombo, y jugarán cuatro encuentros en casa y otros cuatro a domicilio, dividiéndose por bombos en uno como local y otro como visitante.

Para desvelar el orden de las jornadas y el horario de los partidos habrá que esperar a este sábado, cuando todo quede esclarecido y el Betis sepa cuándo arrancará la máxima competición continental y si lo hará en La Cartuja o el primer desplazamiento será en esta jornada inicial del 8, 9 y 10 de septiembre.