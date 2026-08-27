Real Betis Balompié
Levante-Betis: horario y dónde ver por televisión la segunda visita a Valencia en Liga del conjunto de Pellegrini
El Betis volverá a jugar en Valencia este sábado midiéndose a las 17:00 al Levante en el Ciutat de València
El Real Betis Balompié regresó este jueves al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la vista puesta en la visita del sábado al Levante, apenas unos días después de imponerse al Valencia en Mestalla. El triunfo, el número 100 de Manuel Pellegrini en Primera al frente del conjunto verdiblanco, llegó gracias a un gol de Pablo García y mantiene al equipo con pleno de victorias en las dos primeras jornadas, igualado en lo alto de la clasificación con Real Madrid y Sevilla.
De cara al encuentro en el Ciutat de València, las principales novedades en la sesión, tras una primera el miércoles de recuperación, fueron Abde Ezzalzouli y José Antonio Morante, que trabajaron con el grupo y podrían regresar a una convocatoria después de perderse el duelo ante el Valencia por sus respectivos problemas de rodilla. En cambio, Aitor Ruibal y Diego Conde continúan recuperándose de sus lesiones, mientras que Giovani Lo Celso y Gonzalo Petit tampoco se ejercitaron junto a sus compañeros por molestias musculares.
Horario del partido Levante UD - Real Betis Balompié
El encuentro entre el Levante Unión Deportiva de Luís Castro y Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 29 de agosto a partir de las 17:00 en el estadio de Ciutat de València.
En el duelo más reciente entre granotas y béticos en la capital del Turia se saldó con empate a dos la pasada campaña tras el ascenso de los locales, con goles de Cucho y Lo Celso para igualar los tantos tempraneros de Iván Romero y Etta Eyong. En 2022 venció el Betis por 2-4 y perdió 4-3 y 4-2 en 2020 y 4-0 en 2019.
Dónde ver por televisión el Levante UD - Real Betis Balompié
El partido entre el Levante Unión Deportiva de Luís Castro y Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
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