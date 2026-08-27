Ladrón de Guevara valora los rivales del Betis en la Champions League: "Somos capaces de absolutamente todo"

El Real Betis Balompié ha conocido esta tarde en el sorteo de la Champions League a los ocho rivales con los que se medirá en la fase de liga. Arsenal, Porto, Feyenoord y Como visitarán La Cartuja, y los de Pellegrini jugarán a domicilio ante el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan de Bratislava.

Al término del acto, Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico verdiblanco, ha hecho una primera valoración del acto.

Los 8 rivales del Betis en la Champions League / Real Betis Balompié

Ladrón de Guevara: "Vamos a competir desde el primer minuto hasta el último"

Valoración del sorteo: "Pues contento, la verdad, con mucha ilusión al afrontar un sorteo después de tantísimos años sin jugar la Champions. Una ilusión para todo el beticismo y la verdad que bastante felices con los desplazamientos que vamos a tener, los rivales que nos han tocado y con la ilusión, por supuesto, de hacerlo muy bien".

Rival más complicado: "A ver, yo creo que todos los partidos van a tener su dificultad. Evidentemente, hay clubes de muchísimo nivel, de primer nivel europeo. Otros, quizás, no tan acostumbrados a Champions, pero también buenos equipos, si están ahí es por algo. Y bueno, no sé cuál será el más difícil, sí que en casa vamos a tener que ser muy fuertes, fuera hay algunas salidas fuertes también, pero este equipo está preparado para enfrentarse a cualquiera".

Visita de Jesús Rodríguez y Assane Diao con el Como y vinculación de Bartra con el BVB: "Sí, va a ser especial el partido para muchos de nuestros jugadores. Exactamente, al final es bonito reencontrarse, ya no solo con jugadores. En Arsenal tenemos a Eneko, que ha estado con nosotros muchísimos años en el club. O sea, que va a ser bonito siempre reencontrarse con amigos y, por supuesto, para algunos de nuestros futbolistas que puedan enfrentarse a clubes en los que ya han militado".

Claves del Betis en UCL: "Vamos a ir partido a partido con muchísima ilusión, compitiendo siempre desde el primer minuto hasta el último. Somos capaces de absolutamente todo, así que confianza máxima en este grupo, en este cuerpo técnico, con nuestra afición. Estoy seguro de que nos vamos a hacer muy fuertes en casa. Fuera vamos a tener desplazamientos béticos masivos, segurísimo. Así que bueno, vamos a ir partido a partido disfrutando del camino y ojalá podamos alargar el camino de la Champions lo máximo posible".