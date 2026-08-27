Real Betis Balompié
Estos son los ocho rivales del Betis en la Champions League: el Arsenal y el Porto visitarán La Cartuja y los de Pellegrini irán a Múnich y Dortmund como principales desplazamientos
Arsenal (H), Bayern (A), Porto (H), BVB (A), Feyenoord (H), Lille (A), Como (H) y Slovan (A), son los ocho rivales del Betis en la Champions League
El Real Betis Balompié ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League tras el sorteo celebrado este jueves 27 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco. Esta tarde, lo único que ha sabido son sus contrincantes y contra cuáles de ellos cuatro disputará los encuentros como local y ante cuáles cuatro lo hará a domicilio, puesto que en el acto no se ofrece de inmediato el calendario completo con el día y la hora de cada partido, algo que queda relegado al próximo sábado.
Tras las eliminatorias de esta semana, los siete rivales que se unen de los playoff son: Sabah, Bodø/Glimt, LASK Linz, AEK Atenas, Slovan Bratislava, Fenerbahçe y Viking. El último en conseguir el pase a esta fase ha sido el conjunto eslovaco tras ganar en la prórroga a los eslovenos por 1-2.
Los 8 rivales del Betis en la Champions League
Sin conocer las fechas, los dos principales rivales del Betis en esta fase liguera de la máxima competición continental serán Arsenal en La Cartuja y Bayern de Múnich en Alemania. Del bombo 2, el de los verdiblancos, jugarán en La Cartuja contra el FC Porto y a domicilio ante el Borussia Dortmund. Del tercer grupo, el Feyenoord será a quien reciban los de Manuel Pellegrini en La Cartuja y frente al Lille tendrán que desplazarse hasta el norte de Francia. Por último, del bombo 4, con peor coeficiente y con algunos rivales asequibles, el sorteo ha deparado que los verdiblancos reciban al Como 1907 y viajen a Bratislava para jugar ante el Slovan.
Rivales del Betis: Arsenal (H), Bayern (A), Porto (H), BVB (A), Feyenoord (H), Lille (A), Como (H) y Slovan (A).
Fase liga
- Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
Tras esas ocho citas, los ocho primeros de la clasificación única pasarán directamente a octavos; los equipos situados del noveno al 24º disputarán un play-off a doble partido y los clasificados del 25º al 36º quedarán eliminados, sin pasar a la Europa League.
Eliminatorias
- Play-off previo a octavos: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
- Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
- Final: sábado 5 de junio de 2027, en el Estadio Metropolitano de Madrid.
- El Betis computará como asistido el partido de LaLiga contra la Real Sociedad a todos sus abonados tras los problemas de acceso a La Cartuja
- El Betis-Bournemouth cambia de hora por el calor en Sevilla: nuevo horario y dónde ver el partido hoy
- Vidakovic, exjugador del Real Betis: "Pasé de la alegría de Sevilla a luchar por no perder una pierna"
- El Betis empata con el Bournemouth en un partido marcado por la expulsión de Antony (2-2)
- Santi Giménez y Arnaud Kalimuendo se cuelan en la 'shortlist' de la dirección deportiva del Betis para reforzar la delantera
- Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea
- El Betis cierra la llegada de Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar por 16 millones de euros más cuatro en variables
- La familia de Ruiz de Lopera denuncia que el Betis los expulsa de La Cartuja