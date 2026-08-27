Estos son los ocho rivales del Betis en la Champions League: el Arsenal y el Porto visitarán La Cartuja y los de Pellegrini irán a Múnich y Dortmund como principales desplazamientos

El Real Betis Balompié ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League tras el sorteo celebrado este jueves 27 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco. Esta tarde, lo único que ha sabido son sus contrincantes y contra cuáles de ellos cuatro disputará los encuentros como local y ante cuáles cuatro lo hará a domicilio, puesto que en el acto no se ofrece de inmediato el calendario completo con el día y la hora de cada partido, algo que queda relegado al próximo sábado.

Tras las eliminatorias de esta semana, los siete rivales que se unen de los playoff son: Sabah, Bodø/Glimt, LASK Linz, AEK Atenas, Slovan Bratislava, Fenerbahçe y Viking. El último en conseguir el pase a esta fase ha sido el conjunto eslovaco tras ganar en la prórroga a los eslovenos por 1-2.

Todos los rivales del Bombo 1 de la Champions League / UEFA

Los 8 rivales del Betis en la Champions League

Sin conocer las fechas, los dos principales rivales del Betis en esta fase liguera de la máxima competición continental serán Arsenal en La Cartuja y Bayern de Múnich en Alemania. Del bombo 2, el de los verdiblancos, jugarán en La Cartuja contra el FC Porto y a domicilio ante el Borussia Dortmund. Del tercer grupo, el Feyenoord será a quien reciban los de Manuel Pellegrini en La Cartuja y frente al Lille tendrán que desplazarse hasta el norte de Francia. Por último, del bombo 4, con peor coeficiente y con algunos rivales asequibles, el sorteo ha deparado que los verdiblancos reciban al Como 1907 y viajen a Bratislava para jugar ante el Slovan.

Rivales del Betis: Arsenal (H), Bayern (A), Porto (H), BVB (A), Feyenoord (H), Lille (A), Como (H) y Slovan (A).

Los 8 rivales del Betis en la Champions League / Real Betis Balompié

Fase liga

Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026

8, 9 y 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

13 y 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

20 y 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

3 y 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

24 y 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

8 y 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

19 y 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

Tras esas ocho citas, los ocho primeros de la clasificación única pasarán directamente a octavos; los equipos situados del noveno al 24º disputarán un play-off a doble partido y los clasificados del 25º al 36º quedarán eliminados, sin pasar a la Europa League.

Eliminatorias