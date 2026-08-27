Sorteo de la Champions League 2026/27, en directo: el Betis, pendiente de conocer a sus 8 rivales

Veintún años después de que el himno de la Champions sonara por última vez en Heliópolis, el Real Betis Balompié vuelve a sentarse a la mesa grande de Europa: a partir de las 18:00, el Foro Grimaldi de Mónaco acoge el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 y los verdiblancos sabrán por fin a qué ocho rivales se medirán. El equipo de Manuel Pellegrini está encuadrado en el Bombo 2, y se medirá a otros dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos: cuatro partidos en La Cartuja y otros cuatro a domicilio. Lo que no saldrá esta tarde de Mónaco es el orden de las jornadas ni los horarios de las mismas. Para eso habrá que esperar, como muy tarde, al sábado 29 de agosto, informan desde la UEFA.

El morbo, como siempre, está en el Bombo 1. El reglamento impide los duelos entre clubes de la misma federación, así que Real Madrid, Barcelona y Atlético quedan fuera de la ecuación y a los de Pellegrini les tocarán dos nombres de una lista que impone: PSG, vigente bicampeón, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City o el propio Arsenal.

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la Champions League:

Álex Mérida ¿Qué necesita el Betis para pasar de ronda en la Champions? Los ocho primeros clasificados de la fase liga avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos que terminen entre la novena y la vigésimo cuarta posición tendrán que disputar un play-off a doble partido para completar el cuadro de los octavos. Los clubes que finalicen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados de Europa. El nuevo formato ya no permite que los equipos descartados de la Champions continúen la temporada en la Europa League.

Álex Mérida Liverpool, Chelsea y Anderlecht: así fue la única Champions del Betis El estreno del Betis en la fase de grupos de la Champions llegó en 2005/06 dentro del Grupo G, junto a Liverpool, Chelsea y Anderlecht. El reto era enorme: el Liverpool llegaba como vigente campeón de Europa y el Chelsea de José Mourinho, campeón de la Premier League, era una de las grandes potencias del momento. Los verdiblancos terminaron terceros con siete puntos, por detrás de Liverpool y Chelsea. Esa posición les dejó fuera de los octavos de final de la Champions, pero les permitió continuar su recorrido europeo en la entonces Copa de la UEFA.

Álex Mérida Del quinto puesto en LaLiga a la Champions: así consiguió el Betis su billete El Betis terminó la temporada 2025/26 en quinta posición de LaLiga con 60 puntos, por detrás de Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. Un puesto que esta vez tuvo como premio el acceso directo a la fase liga de la Champions. La explicación está en la denominada Plaza por Rendimiento Europeo. Inglaterra terminó primera y España segunda en el coeficiente UEFA de la temporada 2025/26, por lo que ambas federaciones recibieron una plaza adicional para la Champions. En España correspondió al Betis como mejor clasificado de LaLiga tras los cuatro equipos que ya tenían plaza directa.

Así consiguió el Betis jugar su primer acceso a Champions: una previa ante el Mónaco Para alcanzar la fase de grupos de la Champions 2005/06, el Betis tuvo que superar una tercera ronda de clasificación frente al Mónaco, que había sido finalista de la competición apenas un año antes. La ida en Sevilla terminó 1-0 gracias a un gol de Edu en el tiempo añadido. En la vuelta, disputada en el Principado, el equipo de Lorenzo Serra Ferrer empató 2-2 con dos goles de Ricardo Oliveira. El 3-2 global clasificó al Betis para la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia.

Álex Mérida El día que el Betis tumbó al Chelsea de Mourinho en la Champions Una de las grandes noches europeas de la historia del Betis llegó el 1 de noviembre de 2005. El conjunto verdiblanco derrotó por 1-0 al Chelsea de José Mourinho con un gol de Dani, que acababa de entrar al terreno de juego tras la lesión de Ricardo Oliveira. Dani batió a Petr Čech y acabó con el único registro defensivo perfecto que quedaba aquella temporada en la Champions. Tres semanas después, el Betis volvió a puntuar ante un gigante inglés al empatar 0-0 frente al Liverpool en Anfield.

Álex Mérida Calendario de la Champions: ocho jornadas entre septiembre y enero La fase liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. Después llegarán las jornadas del 13/14 y 20/21 de octubre, 3/4 y 24/25 de noviembre, 8/9 de diciembre, 19/20 de enero y una última jornada unificada el 27 de enero de 2027. El Betis tendrá así actividad de Champions durante cinco meses, con seis jornadas antes del cambio de año y las dos últimas ya en enero. Después comenzarán los play-offs de acceso a octavos para los equipos que terminen entre los puestos 9 y 24.

Álex Mérida La Champions asegura al Betis 18,62 millones de euros de salida La clasificación para la fase liga tiene un impacto económico inmediato. El reparto UEFA del ciclo 2024-27 fija una cantidad inicial de 18,62 millones de euros para cada uno de los 36 clubes que participan en la fase liga de la Champions. A esa cifra se añaden los premios deportivos: cada victoria en la fase liga reporta 2,1 millones de euros y cada empate, 700.000 euros. El Betis podrá incrementar además sus ingresos según la posición final que ocupe y las rondas eliminatorias que consiga alcanzar.

Álex Mérida El Betis vuelve a la Champions 21 años después La temporada 2026/27 supone el regreso del Real Betis a la Champions League 21 años después de su primera y hasta ahora única participación, la de la campaña 2005/06. Será, por tanto, la segunda presencia verdiblanca en la máxima competición continental. Aquel equipo hizo además historia para el fútbol andaluz: el Betis se convirtió en el primer club de Andalucía que disputó la Copa de Europa bajo el formato moderno de la Champions League. Dos décadas después, vuelve a codearse con la élite europea.

Álex Mérida Bayern, PSG, Liverpool o City: los gigantes que pueden tocarle al Betis El Bombo 1 reúne a Bayern de Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. El Betis deberá medirse a dos equipos de ese primer nivel durante la fase liga. Como los clubes de una misma federación no pueden enfrentarse en principio en esta fase, Real Madrid, Barcelona y Atlético quedan fuera de las posibilidades verdiblancas. Los seis posibles rivales del Bombo 1 son Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal; pudiendo ser los dos rivales ingleses.