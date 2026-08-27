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Sorteo de la Champions League 2026/27, en directo: el Betis, pendiente de conocer a sus 8 rivales

El sorteo de hoy solo servirá para conocer los rivales a los que se medirán los verdiblancos: el orden de las jornadas y los horarios se conocerán, como muy tarde, el próximo sábado 29 de agosto

El trofeo de la Champions League, en el escenario del sorteo del pasado año.

El trofeo de la Champions League, en el escenario del sorteo del pasado año. / SEDAT SUNA / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Veintún años después de que el himno de la Champions sonara por última vez en Heliópolis, el Real Betis Balompié vuelve a sentarse a la mesa grande de Europa: a partir de las 18:00, el Foro Grimaldi de Mónaco acoge el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 y los verdiblancos sabrán por fin a qué ocho rivales se medirán. El equipo de Manuel Pellegrini está encuadrado en el Bombo 2, y se medirá a otros dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos: cuatro partidos en La Cartuja y otros cuatro a domicilio. Lo que no saldrá esta tarde de Mónaco es el orden de las jornadas ni los horarios de las mismas. Para eso habrá que esperar, como muy tarde, al sábado 29 de agosto, informan desde la UEFA.

El morbo, como siempre, está en el Bombo 1. El reglamento impide los duelos entre clubes de la misma federación, así que Real Madrid, Barcelona y Atlético quedan fuera de la ecuación y a los de Pellegrini les tocarán dos nombres de una lista que impone: PSG, vigente bicampeón, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City o el propio Arsenal.

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la Champions League:

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