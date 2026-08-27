Sorteo de la Champions League, en directo: posibles rivales del Betis, bombos y última hora

Veintún años después de que el himno de la Champions sonara por última vez en Heliópolis, el Real Betis Balompié vuelve a sentarse a la mesa grande de Europa: a partir de las 18:00, el Foro Grimaldi de Mónaco acoge el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 y los verdiblancos sabrán por fin a qué ocho rivales se medirán. El equipo de Manuel Pellegrini está encuadrado en el Bombo 2, y se medirá a otros dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos: cuatro partidos en La Cartuja y otros cuatro a domicilio. Lo que no saldrá esta tarde de Mónaco es el orden de las jornadas ni los horarios de las mismas. Para eso habrá que esperar, como muy tarde, al sábado 29 de agosto, informan desde la UEFA.

El morbo, como siempre, está en el Bombo 1. El reglamento impide los duelos entre clubes de la misma federación, así que Real Madrid, Barcelona y Atlético quedan fuera de la ecuación y a los de Pellegrini les tocarán dos nombres de una lista que impone: PSG, vigente bicampeón, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City o el propio Arsenal.

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la Champions League:

Álex Mérida El Bombo 3 también tiene trampas: Napoli, Leipzig, Galatasaray o Fenerbahçe El Betis tendrá que enfrentarse a dos equipos del Bombo 3, uno en casa y otro fuera. Ahí aparecen Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar y Galatasaray. El Villarreal queda descartado por ser de la misma federación, de modo que el abanico verdiblanco parte de ocho posibles rivales en este bombo. Entre ellos hay campeones recientes de sus ligas, ambientes especialmente exigentes como Estambul y desplazamientos largos como el de Bodø, en el norte de Noruega.

Álex Mérida Los 3 debutantes en la Champions El Lask Linz, el Viking y el Sabah, los tres debutantes en la Champions League.

Este es el himno de la Champions League Este es el himno de la Champions League, la composición de Tony Britten sobre Zadok the Priest de Händel.

Horario y dónde ver por televisión el sorteo de la Champions League El sorteo de la UEFA Champions League 2026/27 será este jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 en el Foro Grimaldi de Mónaco y será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Jordi Delgado Cómo funciona la Champions League 2026/2027: formato liguilla, novedades y fechas clave La Champions League 2026/27 arranca en pocos días con la misma emoción de siempre. Este jueves, el sorteo en la sede de la UEFA determinará los partidos de la ya implementada fase liga de la competición de las estrellas. Más información:

Álex Mérida El sorteo de la Champions League empezará en 25 minutos 😍 @ChampionsLeague 💚 pic.twitter.com/nzPMVpx30D — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 27, 2026 Sorteo Champions League Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Álex Mérida El Betis, con un ojo en el sorteo de la Champions, entrena para medirse el sábado al Levante El Real Betis Balompié ha regresado este jueves al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ya con la mirada puesta en su próximo compromiso liguero ante el Levante después de dedicar la sesión del miércoles a recuperar esfuerzos tras la importante victoria conquistada en Mestalla. Las dos ausencias destacadas para el duelo ante el Valencia fueron Abde Ezzalzouli y José Antonio Morante Antúnez. El marroquí y el canterano tienen problemas en sus rodillas y ello está dilatando su vuelta, sobre todo con un Manuel Pellegrini que no quiere correr ningún riesgo con su mejor jugador ni con uno de los jóvenes con mayor proyección: "Abde está haciendo ya parte del entrenamiento con el primer equipo, pero no está todavía en condiciones de jugar, así que no está en la lista de citados para mañana. Vamos a ver para el próximo partido del día sábado. Yo creo que también va a estar al justo, pero va a ser muy importante cómo evoluciona durante esta semana, pero le falta todavía. Morante está en la misma condición que Abde. Tampoco está citado para el partido de mañana porque todavía tiene molestias en su rodilla. Vamos a ver cómo evoluciona durante esta semana para ver si está en condiciones de ser citado para el partido con Levante. Así que va a depender mucho lo que haga en estos próximos días".

El Betis recuerda el gol de Dani al Chelsea en el Villamarín en la Champions League 2005-06