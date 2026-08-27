Cómo viajar para ver al Betis en la Champions: vuelos y conexiones para Múnich, Dortmund, Lille y Bratislava

El Betis ya conoce a sus rivales en la Fase de Liga de la Champions League. Los verdiblancos recibirán en el estadio de La Cartuja al Arsenal, FC Porto, Feyenoord y Como 1907; y tendrán que viajar a Alemania en dos ocasiones para medirse al Bayern de Múnich y al Borussia Dortmund, además de visitar Francia para enfrentarse al Lille y Eslovaquia para jugar contra el Slovan de Bratislava.

Cuatro viajes muy diferentes para los aficionados que quieran acompañar al equipo de Manuel Pellegrini por Europa. Múnich y Lille cuentan con vuelos directos desde Sevilla, mientras que llegar a Dortmund y Bratislava obliga a buscar alternativas a través de otros aeropuertos o realizar alguna escala.

A falta de conocer cómo encajan definitivamente los partidos en el calendario y los horarios concretos de los vuelos para cada fecha, estas son las principales opciones para viajar desde Sevilla a los cuatro destinos europeos del Betis en la Champions.

Sevilla-Múnich: vuelo directo para visitar al Bayern

El desplazamiento más sencillo para la afición del Betis será, a priori, el de Múnich. El aeropuerto de Sevilla cuenta con una conexión directa con el Aeropuerto de Múnich (MUC) operada por Lufthansa y Lufthansa City Airlines. El vuelo tiene una duración aproximada de tres horas y cubre unos 1.875 kilómetros.

La programación disponible contempla vuelos directos durante la temporada, aunque las frecuencias concretas dependen de la fecha. Por eso será especialmente importante comprobar qué días de la semana opera la ruta cuando UEFA confirme el día definitivo del Bayern-Betis.

El Allianz Arena será el lugar donde el Betis se enfrente al Bayern Múnich / ANNA SZILAGYI / EFE

Para quienes quieran buscar más alternativas, Málaga también dispone de vuelos directos a Múnich. Desde la Costa del Sol operan en esta ruta Lufthansa, Lufthansa City Airlines y Norwegian, con un tiempo de vuelo igualmente cercano a las tres horas.

La ventaja de volar directamente a Múnich es evidente: el aficionado aterriza en la misma ciudad en la que juega el Bayern, evitando traslados largos desde otros aeropuertos alemanes.

Cómo viajar de Sevilla a Dortmund: Düsseldorf y Colonia, las mejores alternativas

El viaje para enfrentarse al Borussia Dortmund necesita algo más de planificación. No existen actualmente vuelos directos entre Sevilla y el aeropuerto de Dortmund (DTM). Las opciones aéreas hasta este aeropuerto requieren al menos una escala.

Sin embargo, existe una alternativa mucho más interesante para los aficionados verdiblancos: volar directamente desde Sevilla hasta Düsseldorf y completar después el desplazamiento por tierra.

Eurowings opera vuelos directos entre Sevilla y el Aeropuerto Internacional de Düsseldorf (DUS), con un trayecto de aproximadamente dos horas y 50 minutos.

Además, a partir de finales de octubre aparece otra posibilidad hacia el aeropuerto de Düsseldorf-Weeze (NRN), situado bastante más lejos de Düsseldorf ciudad, con vuelos programados por Ryanair y, posteriormente, Transavia. En este caso conviene tener muy presente la ubicación del aeropuerto antes de reservar, ya que Weeze no es el aeropuerto principal de Düsseldorf.

La afición del Borussia Dortmund / FABIAN STRAUCH / EFE

La otra gran opción es Colonia. Ryanair mantiene vuelos directos entre Sevilla y Colonia-Bonn (CGN), una conexión que puede ser muy útil para completar posteriormente el recorrido hasta Dortmund en tren.

Por tanto, para un Borussia Dortmund-Betis, las alternativas más interesantes serían buscar primero un vuelo directo Sevilla-Düsseldorf o Sevilla-Colonia antes que intentar llegar necesariamente al pequeño aeropuerto de Dortmund mediante escalas.

Sevilla-Lille: vuelo directo con Volotea

El desplazamiento a Lille presenta otra de las mejores conexiones para los aficionados béticos.

Volotea conecta directamente el aeropuerto de Sevilla (SVQ) con Lille-Lesquin (LIL). La duración estimada del vuelo es de dos horas y 45 minutos.

La ruta comienza su programación de otoño en septiembre y cuenta con una frecuencia reducida, por lo que el principal problema no será llegar directamente a Lille, sino comprobar si los días de operación coinciden con la fecha del partido de Champions y permiten viajar y regresar con comodidad.

Afición del Lille en un partido de la Champions League / YOAN VALAT / EFE

También existe vuelo directo Málaga-Lille con Volotea, otra opción que puede resultar interesante para los seguidores verdiblancos si los horarios desde Sevilla no cuadran con el encuentro.

Si tampoco encajasen estas conexiones, Bruselas puede funcionar como aeropuerto alternativo. Ryanair vuela directamente entre Sevilla y Bruselas-Charleroi, con un trayecto de unas dos horas y 40 minutos.

Desde Bruselas existen conexiones ferroviarias muy rápidas con Lille. Los trenes directos desde Bruxelles-Midi hasta Lille Europe pueden completar el recorrido en poco más de media hora, aunque viajar desde el aeropuerto de Charleroi exige añadir previamente el traslado hasta una estación adecuada.

Cómo viajar de Sevilla a Bratislava para el Slovan-Betis

El viaje más complejo será probablemente el de Bratislava, donde el Betis se enfrentará al Slovan.

Actualmente no existen vuelos directos entre Sevilla y Bratislava (BTS). Las conexiones disponibles requieren realizar al menos una escala, con opciones a través de ciudades como Alicante, Milán, Barcelona, Roma, Basilea o Londres, entre otras.

Tampoco existe actualmente un vuelo directo Sevilla-Viena, una ruta que dejó de aparecer como activa en abril de 2026. Desde San Pablo sí existen múltiples opciones para llegar a la capital austríaca realizando una escala.

Aquí entra en juego Málaga como alternativa especialmente interesante. El aeropuerto de la Costa del Sol sí cuenta con vuelos directos a Viena operados por Austrian Airlines y Ryanair, con una duración aproximada de tres horas y 15 minutos.

El Tehelné pole es el estadio donde el Betis se enfrentará al Slovan Bratislava / Wikipedia

Y elegir Viena tiene mucho sentido aunque el partido se dispute en Eslovaquia. El aeropuerto de Viena está muy cerca de Bratislava, hasta el punto de que existen autobuses directos entre ambos puntos durante prácticamente todo el día.

FlixBus ofrece servicios entre el Aeropuerto de Viena y Bratislava con recorridos que pueden bajar de los 45 minutos, mientras que Slovak Lines también mantiene conexiones directas y frecuentes entre la capital eslovaca y el aeropuerto austríaco.

Por ello, una de las combinaciones que deberá valorar la afición del Betis será desplazarse hasta Málaga, tomar un vuelo directo a Viena y continuar en autobús hasta Bratislava.

Las mejores opciones para acompañar al Betis en la Champions

Sobre el papel, Múnich y Lille son los dos desplazamientos más cómodos desde Sevilla, ya que ambos destinos cuentan con vuelo directo desde San Pablo.

Para Dortmund, la opción más práctica pasa por aprovechar los vuelos directos a Düsseldorf o Colonia y completar después el viaje en tren. Y para Bratislava, donde no existe una conexión directa desde Sevilla, viajar a Viena desde Málaga y continuar por carretera hasta la capital eslovaca aparece como una de las alternativas más interesantes.

La clave, no obstante, estará en las fechas definitivas. Las rutas europeas tienen frecuencias diferentes dependiendo del día de la semana y algunas modifican su programación con el cambio a la temporada de invierno. Una vez fijados los días exactos de los cuatro encuentros, se podrá determinar qué vuelos permiten viajar al partido del Betis y regresar a Sevilla con el menor número de noches y conexiones posibles.