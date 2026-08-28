Alineación probable del Betis ante el Levante: la gran duda de Pellegrini está en la delantera

El Real Betis Balompié se ha ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la previa de medirse al Levante UD en el Ciutat de València en la jornada 3 del campeonato. La sesión discurrió sin novedades en el verde y caras alegres tras el sorteo de la Champions del jueves, que emparejó a los verdiblancos con Arsenal, Porto, Feyenoord y Como en La Cartuja, y con Bayern, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava a domicilio.

En el césped para viajar nuevamente a la capital del Turia tras vencer al Valencia, tanto Abde Ezzalzouli como José Antonio Morante Antúnez entrenaron con normalidad y dependerá de Manuel Pellegrini y del cuerpo médico que vayan o no citados para intentar cerrar este inicio liguero de agosto con pleno de victorias. Giovani Lo Celso se ejercitó de forma parcial, Junior Firpo se ausentó por temas personales y Diego Conde, Aitor y Petit siguen de baja.

Alineación del Real Betis Balompié

El once que prepara Pellegrini ante el Levante: Parrott, la posible gran novedad

Tras dos grandes actuaciones, Álvaro Valles volverá a ser titular bajo palos en el Ciutat de València. El de La Rinconada está siendo crucial para los intereses béticos en este inicio liguero.

Visto que Manuel Pellegrini, como él mismo comentó en Mestalla, confía en toda la defensa después de los resultados de pretemporada, puede haber novedades respecto a los que vencieron a los chés. Bellerín regresaría al carril diestro, Bartra volvería junto a Natan al eje y Fran García al lateral zurdo por Junior Firpo, que por temas personales no entrenó este viernes y se queda fuera de la convocatoria.

En la medular, Marc Roca parece que tras descansar frente al Valencia será titular. La duda está en si lo acompañará Facundo Bernal, que salió de inicio en los dos primeros de la temporada, o en si lo harán Fidalgo, sin minutos, o Deossa, que sorpresivamente actuó desde el comienzo en Mestalla.

Fornals y Troy Parrott, durante el entrenamiento previo al Levante-Betis / Álex Mérida

Por delante, Antony parte con ventaja respecto a Pablo García, goleador del pasado martes, Fornals, a la espera de que Isco pueda disputar más minutos es indiscutible, y Roro Riquelme en la izquierda será titular hasta que Abde alcance un nivel óptimo. El de Beni Melal ha recuperado sensaciones y podría ir convocado.

En la punta de lanza puede surgir la duda con Troy Parrott por delante de Cucho Hernández. El irlandés dejó buenas sensaciones en el triunfo en Mestalla y podría en el Ciutat de València ser el elegido por Manuel Pellegrini.