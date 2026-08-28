Luis Castro, entrenador del Levante: "El Betis es uno de los mejores equipos individual y colectivamente; puede hacerte daño en cualquier momento"

Luis Castro, entrenador del Levante UD, atendió a los medios de comunicación antes del partido de mañana frente al Betis, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. El entrenador luso alabó al equipo verdiblanco, asegurando que "es un equipo que puede hacerte daño" en cualquier momento de partido. Además, ensalzó la figura de Manuel Pellegrini, indicando que los suyos son uno de los "mejores equipos a nivel individual y colectivamente".

Valoración del Betis: "Es uno de los mejores equipos tanto a nivel individual como colectivamente. Es un equipo, en todos los momentos de partido, te puede hacer daño. Cuando piensas que estás controlando, a la mínima recuperación llegan al área muy rápido. Tienen cosas que son muy fuertes y pienso que tenemos que estar al máximo si queremos pelear por el partido"

Cómo vencer a los verdiblancos: "Creo que es uno de los mejores equipos de la Liga en términos individuales. También a nivel colectivo tienen cosas muy buenas, porque llevan con el mismo entrenador algunos años, lo que hace que los conceptos estén más que alineados con los jugadores. Para ganar a un equipo como este tienes que estar al 100% en todos los aspectos tácticos y mentales. No están en Champions por casualidad. Es un adversario muy fuerte, sí, pero pienso que en nuestra casa podemos tener una presentación un poco mejor que la habitual".

Falta de centímetros sobre el césped: "Hay jugadores que no son muy altos, pero que juegan muy bien de cabeza. Brugué tuvo una oportunidad clara. Tal vez, la mejor oportunidad de cabeza de córner de todo el partido de los dos equipos fue suya. Y ha hecho gol en el Celta, por ejemplo, de cabeza en medio de muchos jugadores de 1,80. Más importante que los centímetros es si juegas bien o mal. Está claro que nos gustarían tres jugadores con un poco más de altura. Los jugadores que tienen centímetros son inteligentes, técnicos y cuestan 50 o 100 millones de euros. Nosotros tenemos que elegir y elegimos lo que podemos pagar".

La importancia de jugar como local: "Es bueno volver a casa. El año pasado hicimos cosas muy buenas y siempre es un punto más. Jugamos partidos casi inolvidables. Estar con los nuestros nos da mucha fuerza y ganas para el partido".

Identidad del equipo valenciano: "Hay partidos en los que vas a estar muy bien y otros con margen de mejora. El equipo, para lo que llevamos de entrenamientos, está a un nivel alto de conceptos. Solo en el primer partido de campeonato no hemos estado a la altura, pero frente a Osasuna sí lo hicimos, frente a un equipo complicado".

Los últimos días de mercado: "Hay varios tipos de entrenadores. Yo no quiero ser un entrenador que si se va del club, quede ajeno a cómo queda: si hay deudas, problemas... Hay muchos jugadores de Barcelona, Real Madrid y Atlético que me gustan, pero lo más importante es tener la estabilidad. Si lo mejor para el club es que algún jugador salga, independientemente del nombre, yo voy a trabajar al 100% para que el club consiga los objetivos marcados. Independientemente de quien salga. Si lo mejor para el club es una venta, yo no voy a ser la persona que diga que no pueden salir. Para mí, el club es más importante que entrenador y jugadores. Todos conocen los problemas que estamos teniendo en cuanto a inscripciones. Hay personas haciendo un esfuerzo muy grande con su propio dinero. Tenemos que limpiar los problemas económicos lo más pronto posible y si para ello debe salir algún jugador importante, nosotros debemos trabajar para que quien salga supla o incluso mejore ese rol".

Sotelo y Dani Requena: "Son jugadores que están trabajando y mejorando. Es normal que cuando llegas a un sitio nuevo, y no han llegado al principio de pretemporada, debas conocer el club, al equipo, la ciudad... para tener un periodo de adaptación. Pero los dos pueden jugar en más de una posición en el medio del campo. Sotelo puede jugar con un pivote defensivo o dos; Requena también está trabajando muy bien, mejorando a una velocidad en la que estamos muy contentos. El staff estuvimos hablando tras el entrenamiento, que mejora a una alta velocidad. Pienso que los dos van a ser muy importantes durante la temporada. Hay jugadores que han sido importantes, que no jugaban al principio, y después fueron importantes. Otros que jugaban más y al final jugaron menos. Nosotros contamos con todos".

Posible salida de Tay Abed: "Todos los jugadores saben lo que pensamos de cada uno. Hay jugadores que saben que si hay una oportunidad para salir, pueden salir y que para todos sería lo mejor. Hay otros jugadores que queremos que se queden, pero podrían salir si la oferta es buena. Sabemos lo que queremos para cada uno de ellos y ellos lo saben. Pero, claro, se puede cambiar. El fútbol no es fijo: pero lo que pensamos de cada uno ellos ya lo saben".

Parte médico: "Primo se está recuperando de lo que tenía y el resto están todos muy bien".