Manuel Pellegrini confirma la vuelta de Abde y pone plazos para Lo Celso: "En menos de 15 días es difícil que pueda estar"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció al término del último entrenamiento de los verdiblancos previo a viajar nuevamente a Valencia. En la visita a la capital del Turia se medirán este sábado al Levante Unión Deportiva.

En la sesión en la CD Luis del Sol, el Ingeniero contó con Lo Celso de forma parcial y tuvo la baja de Junior por motivos personales como la principal junto a las conocidas de Diego Conde, Aitor Ruibal y Gonzalo Petit. Abde y Morante, que se ejercitaron con normalidad, van citados.

Cómo llega el equipo: "Así es, buen comienzo de temporada, no hay que confiarse por ello, entrar con confianza y actitud contra el Levante, difícil".

Levante, próximo rival: "Esta actividad nunca se sabe con qué equipo nos vamos a encontrar. Vimos un Levante débil contra Espanyol y mucho más solido contra Osasuna. Serán locales y tienen el apoyo de su gente. No podemos estar pensando en ellos, sino en nosotros y en tener un funcionamiento bueno en lo colectivo e individual. Sumaremos un partido más y ojalá que los tres puntos".

Qué significan los 100 partidos ganados con el Betis en Liga: "Mucha alegría de los años que he estado aquí. Si en la séptima temporada se consiguen cosas esa es la mayor felicidad; entregar a los béticas toda la alegría que se merecen. Soy el primer agradecido de poder hacerlo en este club".

Mercado y posible llegada de un pivote: "Yo creo que esa pregunta la puedes contestar tú más que yo. Desde el punto de vista no tengo nada que decir, solo rumores y especulaciones. No entro en eso".

Abde y Morante, cómo están: "Abde sí está en la lista de citados, Morante no".

Sorteo de Champions: "Tal como esperábamos son todos equipos difíciles de un nivel altísimo y tenemos que dar la talla para clasificar.

Slovan Bratislava y Yaya Touré: "Es un jugador al que le tengo mucho cariño y fue un jugador fundamental en el Manchester Citry. Me alegro mucho por él que esté dirigiendo en la Champions y desearle toda las suerte, excepto en el partido contra nosotros".

Posible salida de Gonzalo Petit: "Independiente de que Gonzalo esté en la plantilla o no, es el cuarto extranjero y no puede estar en plantilla. Por ese motivo el club lo tiene que ceder porque ya están los tres cupos de extranjeros usados".

Qué le transmite el club del final del mercado: "Pienso que hasta el último momento uno tiene que intentar tener un plantel competitivo. Hay que tener ambición de llegar lo más arriba posible. Faltan cuatro días y una vez que se cierre podemos hacer una análisis".

Situación de Pablo García: "Tanto Pablo como todos los jóvenes que han debutado es que tienen las condiciones. Es un jugador de muchas condiciones que todavía le falta un poco para tener la madurez al 100% pero cada día que entrena con nosotros va mejorando y tiene mucho futuro".

Vuelta a Dortmund, recuerdo del partido de Champions con el Málaga: "Soy un absoluto defensor del VAR, con el VAR no hubiese sucedido ese partido. Es importante en errores importantes. Eso hoy no puede pasar. Podemos discutir cuando puede entrar o no. Creo que en eso el VAR ha hecho avanzar mucho la parte arbitral y es un amigo del árbitro para evitar errores importantes. Hechos puntuales que nos perjudicaron mucho. El tiempo pasó y nos dolií mucho a todos. El equipo estaba para pasar a semifinales de la Champions, pero siempre lo mejor de los recuerdos de esa campaña con Málaga y llegar a los cuartos de la Champions".

Cómo va la adaptación de Troy Parrott: "Ya lo conocíamos antes de contratarlo. Es un jugador que nos da potencia en ataque, tiene desmarque, llegada y gol. Con Cucho tenemos dos hombres de área importantes para una campaña con muchos partidos. Ojalá se adapte rápido al fútbol español y el idioma no será problema de entendimiento".

Pellegrini: "Ojalá que no haya salidas inesperadas, todas debilitan"

Cómo está Lo Celso: "No, Gio no estará en la lista. La semana próxima se integrará a algunos trabajo pero en menos de 15 días es difícil que pueda estar. Le falta todavía un poco más".

Salidas inesperadas: "Ojalá que no, cada salida siempre debilita. Está el tema económico, en el que no me meto, pero para que llegue alguien tenga que salir, debilita. Eso lo maneja el club y veremos que plantel nos queda al final de estos días".

Álvaro Fidalgo, cero minutos: "No ha tenido porque hasta la semana pasada no estaba al 100% recuperado. El haberlo recuperado podía retardar su vuelta y lo vamos a llevar con cuidado. Lo mismo que Abde, que está citado, las lesiones de rodilla son muy complicadas y no queremos que tenga una recaída".

Horario ante el Levante: "Por las temperaturas es bastante extraño el jugar a las cinco de la tarde. Aquí perjudica al nivel de la liga y en cuanto a temperaturas jugar con altas temperaturas les cuesta más a los jugadores dar su máximo".