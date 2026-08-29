El análisis de Manuel Pellegrini sobre la dura derrota del Betis ante el Levante: "Si el primer tiempo había sido malo defensivamente, el segundo mucho peor"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, habló para los micrófonos de DAZN al término del encuentro de los verdiblancos ante el Levante en el que perdieron por 5-2. El sonrojante repaso de los de Luís Castro a los béticos fue analizado por el Ingeniero tras el partido, dejando claro que los errores defensivos fueron una y otra vez lo que decantó la balanza para los granotas.

Cómo se explica la derrota: "Yo creo que la derrota se explica fácilmente porque desgraciadamente fuimos desastre defendiendo. Creo que en un primer tiempo bastante parejo, llegaron ellos, llegamos nosotros a portería, terminamos 2-2, también con errores de los goles de ellos en nuestra defensa. Comenzamos el segundo tiempo, creo que tuvimos nosotros el 3-2, un cabezazo solo en el área chica de Troy Parrott. Y ahí desaparecimos, desaparecimos, hicieron 3 goles, nos pudieron haber hecho 2 o 3 más y nosotros prácticamente no llegamos a portería. Lamentablemente lo que veníamos haciendo también, el trabajo defensivo, y ya creo que no se tuvo ni la concentración ni la intensidad para poder ganar este partido".

Pellegrini: "Hicimos rotaciones para que físicamente el equipo responda, fue un problema de rendimientos individuales"

Por qué desapareció el Betis en la segunda mitad: "No, no, no creo, porque hemos hecho bastantes rotaciones, por ser principios de temporada y veníamos recién de una pretemporada. Hemos hecho bastantes rotaciones para que físicamente el equipo responda. Yo creo que fue un problema de rendimientos individuales, donde se cometen errores, sobre todo en balones detenidos, y que no se puede dar esa ventaja".

Qué lectura positiva saca: "Yo creo que más que nombres propios, la parte positiva. Me quiero la parte positiva que en el primer tiempo pudimos remontar dos veces yendo con el marcador en contra. Tuvimos la capacidad ofensiva de poder descontar y quedar el primer tiempo dos a dos. Creo que eso fue positivo, pero la verdad es que si el primer tiempo había sido malo defensivamente, el segundo mucho peor".