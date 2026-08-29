Este es el calendario del Betis en Champions: debutará ante el Lille a domicilio y cerrará frente al Bayern también de visitante en enero

El Real Betis Balompié ha conocido este sábado el orden, las fechas y los horarios de sus ocho partidos en la fase de liga de la Champions League, después de que el sorteo celebrado el jueves en Mónaco determinase únicamente cuáles serán sus rivales y dónde se disputará cada encuentro. La UEFA completará así el calendario de una competición que arrancará entre los días 8 y 10 de septiembre y cuya primera fase se prolongará hasta el próximo 27 de enero.

Los de Manuel Pellegrini ya saben que recibirán en La Cartuja a Arsenal, FC Porto, Feyenoord y Como 1907, mientras que tendrán que viajar para enfrentarse a Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. Un recorrido de máxima exigencia en el regreso del Betis a la principal competición continental y cuyo siguiente interrogante ha quedado despejado esta mañana, tras desvelarse en qué momento llegará cada rival y cómo quedarán repartidos los cuatro encuentros como local y los cuatro desplazamientos a lo largo de las ocho jornadas.

El secretario técnico verdiblanco, Álvaro Ladrón de Guevara, ya avisó que "este equipo está preparado para enfrentarse a cualquiera, nos vamos a hacer muy fuertes en casa, vamos a competir desde el primer minuto hasta el último y ojalá podamos alargar el camino lo máximo posible".

Horarios Champions League / UEFA

El calendario del Betis en la Champions League

Lille-Betis - Jornada 1: 8 de septiembre de 2026. 21:00H .

8 de septiembre de 2026. . Betis-Porto - Jornada 2: 14 de octubre de 2026. 21:00H .

14 de octubre de 2026. . Betis-Feyenoord Jornada 3: 21 de octubre de 2026. 21:00H .

21 de octubre de 2026. . Dortmund-Betis Jornada 4: 4 de noviembre de 2026. 21:00H .

4 de noviembre de 2026. . Slovan Bratislava Jornada 5: 24 de noviembre de 2026. 21:00H .

24 de noviembre de 2026. . Betis-Como 1907 Jornada 6: 9 de diciembre de 2026. 18:45 H.

9 de diciembre de 2026. H. Betis-Arsenal Jornada 7: 19 de enero de 2027. 21:00H .

19 de enero de 2027. . Jornada 8: 27 de enero de 2027. 21:00H.

Tras esas ocho citas, los ocho primeros de la clasificación única pasarán directamente a octavos; los equipos situados del noveno al 24º disputarán un play-off a doble partido y los clasificados del 25º al 36º quedarán eliminados, sin pasar a la Europa League.

Horarios 2 Champions League / UEFA

Eliminatorias