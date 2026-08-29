El Levante saca los colores a la planificación del Betis a tres días del cierre del mercado (5-2)

El Real Betis Balompié cierra el mes de agosto con una sonora y vergonzante derrota en el Ciutat de València. Tras dos jornadas sumando de tres, el segundo tiempo en el feudo levantinista evidenció los graves problemas defensivos de un equipo con más potencial ofensivo que vio cómo tiró por tierra la oportunidad de sumar e incluso ganar por tercera jornada consecutiva. Un Betis con mayor pegada que no supo darle la vuelta a base de fútbol, ocasiones y paciencia y que perdió por fallos propios garrafales en el segundo tiempo en los estertores de un mercado de fichajes deficiente hasta la fecha.

Sorprendió el Ingeniero con el once con Isco regresando y con Troy Parrott estrenándose de inicio. El irlandés, de hecho, fue el primero en ver puerta a los once minutos, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego cuando estaba en boca de gol para cabecear el tenso centro de Riquelme.

No dejó respiro el primer acto, con el balón yendo de área a área, obligando en el 14' a Álvaro Valles a hacerse grande a Iván Romero para negarle el 1-0 con un paradón en un tiro frontal. Cuatro más tarde también Bartra salvaría el gol, pero en el 24' no pudo evitar el meta de La Rinconada el tanto tras un grave fallo de marca zonal del Betis a la salida de un córner. Riquelme y Bartra dejaron solo a Dela y éste cabeceó en el primer palo cruzando su cabeceo.

Despertó el tanto granota a los de Pellegrini, que cogieron por completo el mando del encuentro y fueron decantando el juego hasta que en el 34' hizo Marc Bartra la igualada tras una jugada embarullada en área que luchó con insistencia Troy Parrott para aclararle el cuero a uno de los capitanes verdiblancos en el día que igualaba a Rubén Castro con 176 partidos como bético en Primera División.

Con el choque encaminándose al descanso y las tablas en el marcador, todo iba a saltar por los aires con un nuevo gol de cada equipo. Anotaría primero el Levante tras un error grave de Bellerín al ceder a Bartra, que posibilitó a Bardeli golpear desde lejos y sorprender a Valles, y respondió el Betis antes del paso por vestuarios a la salida de un córner en una jugada ensayada que botó Isco, peinó Marc Roca y culminó Riquelme en el segundo palo.

El entretiempo no surtió efecto en un Betis de dos caras con mucha pólvora en el tercio final y con evidentes problemas defensivos. La cara amarga fue la primera en salir a escena en el segundo tiempo y en otro córner encajó el 3-2. Esta vez fue Bartra quien perdió el salto ante Brugué.

Perdió el Betis su sino en el Ciutat de València tras el tercero de los de Luís Castro a los once de la reanudación, modificando en el acto Pellegrini el equipo con Fornals y Cucho por Isco y Parrott, un doble cambio que no llegó a influir en el tramo final de las acciones ante un Levante ya muy bajo defendiendo el área y esperando su oportunidad para salir al espacio. Y no pudo trazar mejor plan: en la que tuvo hizo el cuarto. Fran García rompió el fuera de juego, Natan no salió a tapar y Facundo no impidió que llegara al borde del área, Iván Romero disparó al poste y Brugué hizo su doblete empujándola a placer.

La diferencia en el marcador llevó al Ingeniero a agitar de nuevo a los béticos agotando los cambios con Pablo García, Deossa y Abde, ya con un Betis totalmente volcado en 4-4-2 con más fe que cabeza y con un uso desmedido, durante todo el encuentro, de centros laterales con los que casi no creó peligro.

El paso de los minutos y la cercanía del final acercó a los verdiblancos al área de Ryan, pero nunca llegó a intimidar seriamente los dominios del australiano. En el descuento no llegaría el 4-3, pero sí el 5-2 con un equipo bético andando y sin alma. Olasagasti remató solo a placer de cabeza ante la mirada de Natan. Primera derrota del Betis en la temporada, derrota muy dura por cómo se produjo en un segundo tiempo para el olvido en Orriols.

Tiene tiempo todavía Manu Fajardo -vaya el fichajito de Nelson Deossa- de trabajar y terminar de equilibrar una plantilla mejorable e incompleta sin un perfil creativo ni defensivo en la medular. Igual si se le hubiera enseñado la puerta a más de un jugador hasta podría haber retocado una defensa que ya hizo aguas la pasada campaña en la Europa League y que en esta tendrá que competir en la Champions League.