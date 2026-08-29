Isco Alarcón: "Cuando regalas en la élite se te hace más complicado, nos ha faltado contundencia en el área y en los córners"

Isco Alarcón, capitán del Real Betis Balompié, regresó al once verdiblanco en la estrepitosa derrota ante el Levante en el Ciutat de València. El de Arroyo de la Miel fue de los más destacados en el primer tiempo, asumiendo galones y queriendo llevar el mando del partido mientras le duró la gasolina.

Al término del encuentro habló para DAZN el costasoleño: "Una pena, ¿no? Después de los dos primeros partidos que habíamos estado muy sólidos en defensa, yo creo que hoy hemos regalado, y cuando regalas en la élite pues se te hace mucho más complicado. Aun así hemos conseguido empatar dos veces, pero bueno, el tercer gol, otra vez a balón parado, nos ha hecho mucho daño. Y a partir de ahí creo que ya no hemos encontrado la forma de engancharnos al partido de nuevo y se nos ha hecho muy cuesta arriba".

Sin excusas por la consecución de partidos: "Bueno, no creo que influya, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar al calendario, a los horarios, y no quiero poner de excusa eso que tú dices".

Balón parado: "Bueno, no sé, al final son jugadas muy rápidas. Es verdad que nos ha faltado contundencia en el área, en los córneres, en esa jugada como tú dices. Y bueno, ahora intentar corregirlo, intentar que no vuelva a pasar. El equipo había demostrado en las dos primeras jornadas que, bueno, con dos porterías cero, estando sólido, y bueno, intentar recuperar esa parte que necesitamos para que sea más fácil conseguir los tres puntos".

Isco: "Nos ha faltado contundencia en área"

Resultado abultado: "Bueno, ha sido abultado para nosotros. Es verdad que hemos concedido muchas ocasiones. Nosotros también podríamos haber hecho algún gol más, pero bueno, como te digo, al final el fútbol de hoy en día es muy complicado. Si regalas en momentos del partido goles o acciones que se puedan evitar, el otro equipo está muy bien entrenado y te hace mucho daño. Yo creo que es lo que nos ha pasado hoy".