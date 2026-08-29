Las notas de los jugadores del Betis ante el Levante: ridículo defensivo y pocos aprobados

El Real Betis Balompié cayó de forma estrepitosa ante el Levante por 5-2 en una tarde para olvidar en defensa con errores groseros en el balón parado.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: no te pueden hacer tres goles de cabeza y dos de ellos a la salida de un córner. Poner a Deossa debería estar prohibido. Urgen mejoras defensivas tácticamente al igual que la pizarra salió bien en el gol de Riquelme.

Titulares

(3) Álvaro Valles: salva al Betis con una parada crucial a Iván Romero en el minuto 14' tras cometer un pequeño error en salida instantes antes. Encajando cinco goles no puede aprobar un portero.

(1) Héctor Bellerín: partido muy pobre en defensa con hasta tres pérdidas peligrosas. La que cometió, y grave, al borde del descanso, terminó en el 2-1.

(4) Marc Bartra: salvó bajo palos en el 18' ante Iván Romero tras éste regatear a Valles. Anotó en el 34' el día que iguala los 176 partidos de la leyenda Rubén Castro con el Betis en Primera División. Atento y rápido en los duelos terrestres. En el 2-2 quizá no debió dudar y atacar el balón para impedir el golpeo lejano de Bardeli. En el 3-2 perdió la marca de Brugué y de ahí en adelante su partido fue de mal en peor.

(2) Natan: se queda clavado en el quinto tanto del Levante y mirando en el cuarto. Día para olvidar.

(3) Fran García: tiene que ajustar en defensa. Todo lo que genera en ataque lo descuida en tareas defensivas. En el cuarto rompe el fuera de juego y en el quinto se queda mirando. Le honra la carrera en el 96' para evitar el sexto.

(4) Facundo Bernal: tiene que frenar y contemporizar, va muchas veces a todas las jugadas con más ímpetu del necesario y descoloca las marcas. Mejoró con balón, asomándose en la frontal con un alto índice de acierto en el pase, pero sin provocar nada con él.

(5) Marc Roca: animándose en construcción y ayudando a cerrar. Gran porcentaje de acierto en pase, prolongó bien en el 2-2 de Riquelme y le regaló un gol a Parrott con un envío medido. El único que se salva de la debacle defensiva.

(5) Antony: no paró de intentarlo, de surtir balones al área, de golpear, pero le sigue faltando esa pizca de acierto. Genera muchas situaciones ofensivas, pero le falta peligro en muchas de ellas.

(5) Isco Alarcón: volvió a un once desde el 23 de mayo, día en el que el Betis cerró, precisamente ante el Levante, LaLiga pasada. A medio gas demuestra tener más clase jugando que el resto. Todo el peligro a balón parado nace de su derecha. Ojalá vaya a más cada día, gran noticia verlo de titular.

(5) Rodrigo Riquelme: se le ve dinámico, participando en las acciones, pero le falta acierto en la toma final en ocasiones. Anotó un gol clave al borde del descanso en una jugada ensayada desde la esquina ganando la posición en el segundo palo. Máximo goleador hasta el momento.

(5) Troy Parrott: le anularon el 0-1 en la primera que tuvo en el 16'. En el 34' su lucha incansable provocó el gol de Bartra para igualar. Genera en área y sabe asociarse fuera de ella y lanzar contragolpes. Apunta a ser muy importante en el Betis, pero no puede fallar ese gol tras el envío de Marc Roca.

Suplentes

(2) Cucho Hernández: apenas entró en juego.

(4) Pablo Fornals: no le aportó calma a un Betis nervioso y perdido.

(5) Pablo García: entró para dejarse todo en el campo, creando peligro y buscando la portería contraria. Si se va será una pérdida importante para un Betis que adolece de jugadores con tanta decisión al área contraria como él.

(0) Nelson Deossa: demostró ganas al salir, pero con balón la nada más absoluta. Cuatro toques necesita para soltarla un año después de llegar a LaLiga. No es adaptación, es falta de nivel. No tiene sitio en el Betis.

(5) Abde: entró y demostró por qué va a ser titular por delante de Riquelme en cuanto esté bien. Dos detalles y casi mete al Betis en el partido. Su vuelta, la mejor noticia de la debacle contra el Levante