El Betis busca en el Ciutat de València un pleno de triunfos que confirme su gran arranque liguero

El Real Betis Balompié afronta este sábado en el Ciutat de València su tercera cita liguera con la posibilidad de cerrar agosto con pleno de triunfos. El equipo de Manuel Pellegrini vuelve a la capital del Turia apenas cuatro días después de imponerse al Valencia en Mestalla y lo hace con seis puntos de seis, igualado en lo alto con Barcelona, Real Madrid y Sevilla.

El arranque invita al optimismo, pero no a la complacencia. El Ingeniero ha insistido en que el Betis debe centrarse en su propio funcionamiento ante un Levante que ha mostrado dos versiones distintas: frágil frente al Espanyol y mucho más sólido ante Osasuna. La condición de local, además, añade un matiz importante a un encuentro que los verdiblancos deberán saber madurar.

Luís Castro también elevó el listón de la previa. El técnico portugués calificó al Betis como "uno de los mejores equipos de LaLiga en el plano individual y colectivo" y destacó su capacidad para castigar al rival incluso cuando parece estar controlado.

Pellegrini sopesa cambios en defensa y mantiene la duda en la punta

El Betis llegará al Ciutat de València con el regreso de Abde Ezzalzouli, citado después de superar sus problemas de rodilla, aunque su reaparición será administrada con suma cautela. No estará Giovani Lo Celso, sobre quien Pellegrini dejó claro que "en menos de 15 días es difícil que pueda estar". Tampoco entran Junior Firpo, ausente por motivos personales, Aitor Ruibal, Diego Conde, Gonzalo Petit ni Morante.

En el once se esperan retoques. Álvaro Valles, decisivo en las dos primeras jornadas, continuará bajo palos, mientras que Bellerín, Bartra y Fran García tienen opciones de regresar a una defensa en la que Natan apunta a mantener su sitio. Marc Roca puede recuperar la titularidad en la medular, con Facundo Bernal, Deossa y Fidalgo como alternativas para acompañarlo. Sobre el ovetense declaró Pellegrini que las molestias en la rodilla lo lastraron a la hora de no haber participado hasta la fecha.

Alineación del Real Betis Balompié

Por delante, Antony, Fornals y Roro Riquelme parten con ventaja. La gran incógnita aparece en la punta de lanza, donde Troy Parrott amenaza la titularidad de Cucho Hernández después de las buenas sensaciones que dejó en Mestalla. El irlandés aporta potencia, desmarque y llegada, cualidades que Pellegrini ha declarado que serán importantes en una temporada de suma exigencia.

El partido llega, además, justo después de que el Betis conociera sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions, con Arsenal y Porto en La Cartuja y desplazamientos de máxima enjundia a Múnich y Dortmund. El sorteo supone un estímulo para el vestuario, aunque el técnico chileno quiere mantener el foco en una Liga que no concede treguas y que siempre es la que da la oportunidad de volver a Europa.

A esa exigencia se suma el horario. El encuentro comenzará a las 17.00 horas, una franja que Pellegrini cuestionó por las altas temperaturas y por el desgaste que puede provocar en el rendimiento de los futbolistas. El Levante, por su parte, recupera el amparo de su gente y confía en hacerse fuerte en un escenario donde el Betis empató 2-2 la pasada campaña.

El Betis tendrá ante sí la oportunidad de despedir agosto con nueve puntos de nueve y la sensación de haber dado el primer golpe sobre la mesa mientras que la dirección deportiva actúa con decisión para sacar a jugadores de una plantilla que necesita refuerzos con perfiles como Ceballos o un mediocentro posicional. Los de Pellegrini han conseguido ser pacientes y esperar sobre el verde hasta que aparece la oportunidad. No es un equipo que necesite dominar cada faceta del encuentro para imponer su ley; le basta con aguardar agazapado el instante exacto para asestar el golpe cuando el rival menos lo espera.