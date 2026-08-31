Gonzalo Petit saldrá cedido al Cádiz sin opción de compra

Gonzalo Petit volverá a salir cedido del Real Betis Balompié. El delantero uruguayo pondrá rumbo al Cádiz, de LaLiga Hypermotion, en una operación que se cerrará sin opción de compra, por lo que el atacante regresará a Heliópolis al término de la temporada como pudo saber El Correo de Andalucía.

El acuerdo, avanzado en las últimas horas y pendiente de los últimos trámites, supone una nueva apuesta del club verdiblanco por que el futbolista continúe su progresión en el fútbol español.

Pablo García, Petit, Borja Alonso, Deossa y Pau, durante el primer día de pretemporada del Betis en Alemania / Real Betis Balompié

El Betis ha optado finalmente por esta vía después de que durante las últimas semanas se planteara también la posibilidad de un traspaso. El interés de clubes extranjeros, entre ellos el Olympique de Lyon y el Midtjylland, como avanzó Diario de Sevilla, llegó a abrir la puerta a una salida definitiva, pero las condiciones no terminaron de cristalizar. La prioridad pasa ahora por mantener el control sobre el delantero y darle un nuevo escenario en Segunda donde pueda acumular minutos y seguir desarrollándose.

Gonzalo Petit, en un partido con el CD Mirandés / CD Mirandés

La cesión al Cádiz será la tercera de Petit desde que aterrizó en el fútbol español. El Betis incorporó al atacante en el verano de 2025 procedente de Nacional de Montevideo y, durante su primera temporada, dividió sus minutos entre el Mirandés y el Granada. Con el conjunto burgalés disputó 21 encuentros y marcó cinco goles, antes de que el Betis ejecutara en enero la cláusula para poner fin anticipadamente al préstamo y enviarlo al Granada. Allí disputó otros 16 partidos y anotó tres tantos. En total, cerró su primera campaña en España con ocho goles en 37 apariciones.

Ahora el objetivo es que Petit encuentre en el Cádiz la continuidad que no siempre tuvo durante su primer año en Segunda, con una serie de penalizaciones para la entidad gaditana en caso de no tener recorrido en la temporada. El delantero, de 19 años, seguirá perteneciendo al Betis y tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede convertirse en una alternativa para el primer equipo.

Gonzalo Petit celebra un gol con el Granada / Granada CF

El componente administrativo también pesa en la decisión. Petit continúa ocupando plaza de extracomunitario, una circunstancia que ha condicionado sus opciones en la plantilla verdiblanca. Al completar el periodo de residencia necesario en España, podrá iniciar el próximo verano los trámites para obtener la nacionalidad española y, con ello, dejar de ocupar una plaza de extracomunitario una vez que el proceso concluya.

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Ese escenario permitirá al Betis tomar una decisión con más margen dentro de un año. Será entonces cuando el club valore definitivamente el futuro del delantero: si su evolución en el Cádiz le permite regresar a Heliópolis para competir por un puesto en la primera plantilla o si, por el contrario, se considera que lo más conveniente es buscarle un traspaso. De momento, el Betis prefiere esperar y mantener abierta la puerta a todas las posibilidades. Hay que dejar claro que no libera espacio salarial ya que no estaba inscrito, por lo que su salida no abre hueco a posibles fichajes.