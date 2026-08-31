Iker Losada entrena con el Betis el día antes del cierre de mercado

El entrenamiento del Real Betis Balompié transcurrió este lunes 31 de agosto sin ninguna novedad en el apartado de las más que necesarias salidas para abrir espacio salarial para nuevas llegadas. Jugadores sin minutos y que no cuentan, como Iker Losada, siguen ejercitándose con el grupo.

Más allá del mercado de fichajes, la sesión comenzó con una larga charla de Manuel Pellegrini tras el descalabro ante el Levante del pasado sábado con una segunda parte para el olvido en Orriols.

El Betis trabaja con el Real Madrid en el horizonte y con un ojo en el mercado

LaLiga volverá para el Betis el próximo viernes, con un duelo de altos vuelos ante el Real Madrid en La Cartuja, un choque en el que los verdiblancos deberán responder tras caer contra el Levante y en el que se evidenciaron las graves carencias del equipo que deben ser arregladas en el final de mercado.

Precisamente, ese final de mercado es el principal punto de este lunes y martes, con Iker Losada en el grupo a la espera de decidir su salida. Con lo que libera el de Catoira podrían llegar incorporaciones, pero a esta hora no tiene propuestas de Primera.

Giovani Lo Celso, presente en el entrenamiento del Betis / Álex Mérida

Giovani Lo Celso acumula otra sesión parcial con el Betis

"Gio no estará en la lista. La semana próxima se integrará a algunos trabajos, pero en menos de 15 días es difícil que pueda estar. Le falta todavía un poco más", manifestó Manuel Pellegrini en la previa de la visita al Levante.

Como avanzó la pasada semana el Ingeniero, el rosarino ha comenzado el entrenamiento este lunes con el grupo de forma parcial haciendo los primeros ejercicios de la sesión e irá ganando peso en los entrenos de forma gradual. Podría regresar antes del gran parón internacional.

Además de Lo Celso, los que no están disponibles para una citación aún son Aitor Ruibal, que se recupera de su lesión de menisco, Diego Conde, Gonzalo Petit, que sigue en las instalaciones béticas, con molestias, y Junior Firpo, con un asunto personal que no está relacionado con el mercado.