Marc Casadó, una posible opción de última hora en el mercado del Betis

En los últimos días de mercado se ha abierto una nueva vía para la salida de Marc Casadó. El centrocampista del Barça sigue sin entrar en los planes de Hansi Flick y, después de varias semanas buscando una solución, el Betis se ha metido de lleno en la carrera por hacerse con sus servicios. La opción verdiblanca ha ganado fuerza en las últimas horas, aunque la operación todavía está lejos de estar encarrilada y las condiciones económicas que exige el club azulgrana complican el acuerdo.

El Barça quiere sacar una cantidad importante por el traspaso de Casadó. La intención de la entidad azulgrana es cerrar su salida mediante una venta y, además, mantener un porcentaje significativo de los derechos del futbolista de Sant Pere de Vilamajor. Una fórmula que permitiría al club ingresar una cantidad relevante ahora y, al mismo tiempo, conservar una parte de una futura venta del centrocampista.

El Betis necesita vender

El problema es que el Betis no está actualmente en disposición de afrontar una operación de estas características. El conjunto verdiblanco está trabajando contrarreloj para encontrar la fórmula que le permita satisfacer las pretensiones económicas del Barça y, sobre todo, hacer espacio en su margen salarial del 'fair play'. La situación podría cambiar en las próximas horas si consigue desbloquear algunas de las operaciones que tiene pendientes.

Marc Casadó continúa esperando una salida / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Los béticos tienen actualmente a dos futbolistas importantes en la rampa de salida: Nelson Deossa y Álvaro Fidalgo. La situación del primero se ha complicado después de que el jugador haya rechazado, por el momento, algunas de las propuestas que han llegado al Betis. En el caso de Fidalgo, las negociaciones también se encuentran estancadas y no terminan de avanzar como esperaba el club sevillano.

Según ha podido saber SPORT, si el Betis consigue desbloquear ambas operaciones, dispondría del margen suficiente para acometer los dos fichajes que busca Manuel Pellegrini para reforzar su plantilla antes del cierre del mercado. Uno de ellos sería Casadó, mientras que el otro es Dani Ceballos, cuyo regreso al club en el que se formó está cada vez más cerca.

El centrocampista utrerano lleva esperando al Betis desde que finalizó su etapa en el Real Madrid y su llegada al conjunto verdiblanco es una de las grandes operaciones que todavía tiene pendientes el club. El margen salarial será determinante para que los sevillanos puedan completar ambas incorporaciones.

En este escenario, el Betis aparece como una solución de última hora para Casadó. El canterano azulgrana lleva varias semanas alejado de la dinámica habitual del primer equipo después de que Flick le comunicara que no cuenta con él para esta temporada. Desde entonces, el futbolista ha estado esperando una oportunidad que le permita encontrar un nuevo destino y recuperar el protagonismo que tuvo en el Barça.

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El centrocampista ha despertado interés en varios mercados. Turquía y Alemania llevan tiempo siguiendo de cerca su situación, aunque ninguna de estas opciones ha terminado de concretarse. Ahora, el Betis ha irrumpido con fuerza y podría convertirse en una alternativa real si consigue liberar el espacio salarial necesario y acercarse a las condiciones que plantea el Barça.

Fuente: Sport