El acuerdo entre el Betis y Dani Ceballos entra en su recta final: últimos flecos para cerrar su vuelta hasta 2029

El regreso de Dani Ceballos al Real Betis Balompié está cada vez más cerca. A poco más de catorce horas para el cierre del mercado de fichajes, las conversaciones entre el club verdiblanco y el futbolista utrerano han entrado en su fase definitiva y ambas partes trabajan para dejar perfilado un acuerdo que uniría sus caminos durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

El Betis ha acelerado en las últimas horas después de considerar que tiene garantías suficientes para liberar el espacio necesario en su plantilla y afrontar la incorporación del centrocampista como adelantó Diario de Sevilla. La operación, que ha tenido diferentes idas y venidas durante las últimas semanas, ha pasado ya al terreno de las propuestas formales.

La última oferta presentada por la entidad heliopolitana contempla un contrato por tres campañas y un salario estructurado de manera progresiva, todo ello para cerrarse una vez que Iker Losada y, seguramente, Álvaro Fidalgo, salgan del conjunto verdiblanco y haya el límite necesario para el canterano.

Ceballos, hasta 2029 y con un salario que aumentará de forma progresiva

La fórmula que se maneja actualmente pasa por que Ceballos perciba una cantidad inferior durante su primer año en Heliópolis, con un incremento considerable en las dos temporadas posteriores. A esta cantidad fija se añadirían determinados incentivos vinculados al rendimiento del futbolista. De este modo, el Betis busca hacer viable económicamente una operación que lleva tiempo persiguiendo y que supondría el regreso a casa de uno de los canteranos más destacados de los últimos años.

El acuerdo todavía no está formalmente cerrado y quedan por completar los últimos trámites, pero el escenario que se maneja en estos momentos es optimista. La prioridad pasa ahora por concretar las salidas que permitan generar el hueco necesario en la plantilla y en la masa salarial antes de poder convertir en oficial la llegada del utrerano.

Iker Losada y Fidalgo, las llaves para el regreso de Ceballos al Betis

En ese sentido, Iker Losada será una de las piezas fundamentales. El centrocampista gallego tiene varias alternativas sobre la mesa y, según fuentes del Betis, son cuatro los clubes que siguen interesados en hacerse con sus servicios: Girona, Almería, AZ y Jagiellonia. El jugador, que inicialmente no contemplaba abandonar Heliópolis, ha terminado asumiendo que debe buscar una solución ante la falta de minutos y la necesidad del club de liberar una ficha.

Durante las últimas semanas, el entorno de Losada ha transmitido que el futbolista tiene contrato con el Betis, pero también que está dispuesto a colaborar para encontrar una salida. En un principio esperaba que apareciera una opción de LaLiga EA Sports, aunque el escaso margen que queda hasta el cierre del mercado le obliga a valorar ya las propuestas existentes. Su salida se da prácticamente por descontada.

La planificación del Betis contempla además la posibilidad de que sea necesario liberar alguna otra ficha, con nombres como el de Fidalgo encima de la mesa, para terminar de hacer espacio a Ceballos. Una vez resuelto este movimiento, el club podrá completar las formalidades y proceder a la oficialización de un regreso que lleva semanas cocinándose.

Así, mientras el Betis termina de cerrar las últimas operaciones de salida, Ceballos espera para volver a vestir de verdiblanco. El acuerdo hasta 2029 está encarrilado y el último paso depende, fundamentalmente, de que el club consiga completar el espacio necesario para inscribir al futbolista.