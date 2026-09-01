Real Betis Balompié
Betis y Racing de Santander negocian el traspaso de Pablo García a menos de cinco horas del cierre de mercado
El conjunto verdiblanco trabaja en la salida de Pablo García al Racing por el 50% del pase del canterano ante la complejidad de las situaciones de Iker Losada y Álvaro Fidalgo para abrir espacio a Dani Ceballos
Las últimas horas en el mercado de fichajes del Real Betis Balompié están generando muchas dudas en el cierre de la planificación deportiva.
Además de tratar la salida de Iker Losada, sin que haya decidido un destino final a esta hora, pero con el compromiso de abandonar el club antes de las 23:59 al no contar en los planes de Pellegrini, la dirección deportiva también trabaja en Álvaro Fidalgo, con intereses en España, y en Pablo García.
Pablo García negocia con el Racing y el Betis trabaja en su marcha
Según adelantó ElDesmarque, Real Betis Balompie y Racing de Santander se ponen, a cinco horas del cierre de mercado, a tratar el traspaso del canterano bético. Las cantidades como avanza el citado periódico se sitúan en los 5,5 millones de euros por el 50% del pase del jugador más bonus.
Ante la negativa de Iker Losada a aceptar las propuestas que tiene encima de la mesa, y sin que se desbloqueen avances para la salida de Álvaro Fidalgo, que tiene al Celta tras él como adelantó Ángel García, en caso de que Ilaix Moriba, como pudo saber El Correo de Andalucía, hallara también un destino, la segunda operación del 1 de septiembre apunta a ser el canterano bético, cuyo adiós acercaría el regreso de otro jugador criado en Heliópolis como Dani Ceballos que sigue expectante a que el trabajo en el Betis avance y su vuelta se rubrique de forma oficial.
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