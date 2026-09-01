El Betis deja para el último día de mercado lo que no resolvió en dos meses: Dani Ceballos espera, falta un pivote y siguen pendientes las salidas

El 1 de septiembre, último día del mercado veraniego de fichajes, arranca en el Real Betis Balompié con Iker Losada todavía sin encontrar una salida definitiva, Dani Ceballos esperando para poder firmar y Manuel Pellegrini aún pendiente del pivote posicional que reclamó públicamente. Demasiados asuntos estructurales para concentrarlos en las menos de 24 horas que restan hasta que la ventana eche el cierre este martes a las 23.59.

Es la fotografía que pudo recabar El Correo de Andalucía a última hora del 31 de agosto después de otra larga jornada en las oficinas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol sin que se produjera ninguna oficialidad ni avances suficientes para despejar las principales incógnitas. Ramón Alarcón, CEO del club y pieza capital en las operaciones, abandonó las instalaciones varias horas antes que Manu Fajardo, que fue el último en marcharse en un mercado al que al Betis todavía le queda demasiado por resolver.

Y ahí reside precisamente una de las cuestiones que deja este verano. La dirección deportiva liderada por Manu Fajardo ha dispuesto de prácticamente dos meses para ir aligerando una medular en la que el problema no es precisamente la falta de efectivos, sino encontrar el equilibrio entre cantidad, calidad y perfiles, pero ha llegado al último día necesitando movimientos para poder culminar operaciones que llevan mucho tiempo encima de la mesa.

Dani Ceballos celebra un gol con el Betis al Atlético de Madrid. Foto de archivo / José Manuel Vidal. / EFE

Dani Ceballos ha esperado; ahora le toca al Betis

El caso más evidente es el de Dani Ceballos. El utrerano ha llevado su deseo de regresar mucho más allá de las declaraciones de intenciones. Rescindió su último año con el Real Madrid renunciando a cerca de seis millones de euros netos, quedó libre y durante todo el verano hizo oídos sordos a otras posibilidades mientras aguardaba al Betis.

Ahora tendrá que realizar todavía otro esfuerzo económico para vestir nuevamente de verdiblanco, aceptando una importante rebaja salarial respecto a las cantidades que percibía en Madrid. Por parte del Betis existe igualmente el compromiso de cerrar su incorporación y el escenario previsto sigue siendo que la operación termine produciéndose este 1 de septiembre.

Iker Losada, durante el primer día de pretemporada del Betis en Alemania / Real Betis Balompié

El inconveniente está en las cuentas. Según trasladan fuentes verdiblancas, la salida únicamente de Iker Losada no generaría espacio salarial suficiente para inscribir a Ceballos, de manera que debe producirse algún movimiento adicional casi con total seguridad. Y precisamente ahí vuelve a aparecer uno de los grandes lunares del mercado.

Losada sigue sin destino. Las propuestas recibidas desde Segunda División y desde el extranjero no han terminado de convencer lo suficiente ni al futbolista para cerrar una operación y durante las últimas horas se continuaron explorando alternativas sin que, al cierre del domingo, se hubiera producido un giro definitivo.

Tampoco es el único jugador al que se busca acomodo. El Betis se ha movido para encontrar una posibilidad satisfactoria para Álvaro Fidalgo, mientras permanece atento a que aparezca alguna propuesta por Nelson Deossa, enrocado en quedarse, que pueda convencer al colombiano y permita recuperar, como mínimo, la importante y errónea inversión realizada en su fichaje desde Rayados de Monterrey. ElDesmarque señaló una oferta del Spartak Moscú de 12 millones y si sale el de Marmato liberaría más de cuatro millones en el límite. Tampoco se descarta que pueda abrirse algún escenario inesperado con Marc Roca.

Manuel Pellegrini, durante el Betis-Espanyol de Liga de la jornada 30 en La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

Pellegrini sigue esperando su pivote

Cuantas más fichas y masa salarial consiga liberar el Betis, mayores serán las posibilidades de completar la otra petición expresa de Pellegrini. El chileno manifestó públicamente que necesitaba un mediocentro defensivo, llegando incluso a poner como ejemplo a Sofyan Amrabat antes de que el marroquí terminara recalando en el Ajax.

Su llegada ya es imposible, pero la necesidad continúa exactamente en el mismo sitio. La intención del Betis es intentar cerrar este martes tanto la incorporación de Ceballos como la de un futbolista de perfil posicional que termine de equilibrar una medular repleta de nombres pero a la que le falta precisamente ese especialista. Entre los jugadores que han sonado figura Marc Casadó, cuya llegada se antoja casi imposible entre lo que percibe en el Barça y las exigencias de los culés.

También permanece pendiente Pablo García. El Hull City avanzó considerablemente para conseguir su incorporación, pero una modificación en determinados términos de la operación frenó las conversaciones y dejó el movimiento en stand by. La situación llega hasta el punto de que el canterano volvió a entrenarse este 31 de agosto y, a su salida de la Ciudad Deportiva, varios aficionados le pidieron directamente que se quedara mientras firmaba autógrafos. Con el del Parque Alcosa no se puede elevar a definitivo que salga ni que se quede como tercer delantero tras Cucho y Parrott.

En el filial también existen movimientos. Emmanuel N'goran, central del Betis Deportivo, no descarta una salida en estas últimas horas de mercado. Según pudo saber El Correo de Andalucía, al jugador no le convence del todo la idea que proyectan en Heliópolis hasta que se dé su salto al primer equipo, sí éste terminará dándose. Tiene ofertas de otros clubes en los que sí le aseguran protagonismo en el primer equipo a corto plazo. Renovó hasta 2030 en marzo.

Además del joven zaguero, también se mueve el mercado en la delantera. Los representantes de Rodrigo Marina, que llegaron a negar ser ellos a su salida de las instalaciones béticas, permanecieron alrededor de tres horas en las oficinas tratando su futuro como pudo captar El Correo de Andalucía. El Betis, que inicialmente había mantenido una posición elevada en torno a su valoración, podría estudiar una operación cercana a los dos millones de euros si apareciera una propuesta convincente, especialmente desde algún mercado extranjero. Todo ello mientras el delantero dispone igualmente de una oferta de renovación.

El movimiento que está cerrado y pendiente de reconocimiento médico es el de Gonzalo Petit, cuya cesión simple al Cádiz está acordada y debe culminarse este martes con el desplazamiento del jugador y el correspondiente reconocimiento médico. Además, el Betis ha querido asegurarse de que tenga protagonismo incluyendo detalles en el préstamo compensatorios en caso de no jugar lo esperado.

Así llega el Betis a las últimas horas. Con Ceballos -del que el contenido audiovisual preparado para anunciar y presentar su vuelta a Heliópolis ya ha sido grabado con jugadores del primer equipo- habiendo demostrado durante todo el verano hasta dónde estaba dispuesto a llegar para regresar, Pellegrini esperando todavía una pieza que pidió abiertamente y la dirección deportiva necesitando sacar jugadores para poder meterlos. Todo ello sin haber firmado un central titular.

El mercado puede acabar cerrando con las dos incorporaciones que necesita el equipo y Pellegrini y con varias salidas resueltas sobre la bocina. Incluso podría terminar bien de cara a la afición sin la llegada de un central. Pero eso no cambiará una evidencia: además de dejar para las últimas 24 horas operaciones y problemas de planificación que llevaba semanas sabiendo que tendría que resolver -aunque todo sea dicho, sabe moverse bien el Betis en el cierre de las ventanas-, las necesarias y esperadas plusvalías no han llegado en todo el verano y seguramente tengan que concretarse con alguna venta dolorosa en invierno. En un proyecto que acaba de regresar a la Champions League, llegar al último día con tantos deberes no debería convertirse en parte natural del mercado.