Iker Losada entrena con el Betis en pleno último día de mercado y a la espera de cerrar su salida

El Real Betis Balompié ha regresado este martes al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una mañana marcada inevitablemente por todo lo que sucede lejos del césped. Con el mercado de fichajes entrando en sus últimas horas, la principal novedad de la sesión ha sido la presencia de Iker Losada, uno de los futbolistas a los que el club lleva semanas tratando de encontrar una salida.

El atacante gallego se ejercitó junto al resto de sus compañeros en el tramo del entrenamiento abierto a los medios de comunicación precisamente en una jornada decisiva para resolver su futuro. Losada tiene contrato con el Betis hasta 2029, pero no entra en los planes de Manuel Pellegrini y su marcha se ha convertido en uno de los movimientos que la dirección deportiva necesita resolver antes de que la ventana cierre este martes a las 23.59 horas. Girona, Almería y Jagiellonia son los equipos que se interesan por él a esta hora como adelantó Diario de Sevilla.

Su no ausencia adquiere todavía más relevancia por el momento en el que se produce. El Betis ha llegado al último día del mercado con la necesidad de liberar espacio salarial para poder culminar algunas de las operaciones que mantiene encima de la mesa, fundamentalmente el regreso de Dani Ceballos y la incorporación del mediocentro defensivo reclamado públicamente por Pellegrini.

El futuro de Iker Losada, lejos del Betis

La situación de Losada lleva prácticamente todo el verano encima de la mesa. Después de regresar de su cesión en el Levante, el futbolista realizó la pretemporada con el conjunto verdiblanco, aunque desde el club se le trasladó que debía buscar un nuevo destino. Las distintas posibilidades aparecidas hasta ahora, tanto en Segunda División como en el extranjero, no habían terminado de fructificar al comienzo de este último día de mercado.

El problema para el Betis es que, además de la cesión de Petit al Cádiz, su salida por sí sola tampoco solucionaría todos los problemas económicos que tiene la entidad para acometer las incorporaciones pretendidas. La dirección deportiva necesita seguir moviendo piezas en una medular sobredimensionada y en la que también permanecen abiertos otros escenarios antes del cierre de la ventana.

Mientras en los despachos se trabaja contrarreloj, Pellegrini trata de devolver la atención al terreno de juego después del duro 5-2 sufrido frente al Levante. Los verdiblancos tienen por delante pocos días para corregir los importantes problemas defensivos mostrados en Valencia antes de recibir al Real Madrid en La Cartuja.

La mañana, sin embargo, volvió a demostrar hasta qué punto mercado y césped continúan mezclándose en el Betis hasta el último momento con la visita de los blancos en apenas tres días.

Álvaro Fidalgo se ejercita con el Betis el último día de mercado / Álex Mérida

Álvaro Fidalgo también entrena sin que tenga asegurada su continuidad

Otro de los jugadores por los que se mueve el mercado es Álvaro Fidalgo. Tras llegar el pasado mes de enero traspasado desde Club América de México, el ovetense tiene propuestas en España para abandonar el Betis este último día de la ventana de traspasos veraniega. Según adelantó ElDesmarque, Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, son los equipos que se han interesado por él, cuya salida sería importante para liberar espacio para la llegada de Dani Ceballos.

Gonzalo Petit ya no entrena y está pendiente de cerrar su cesión simple al Cádiz, Junior Firpo ha regresado tras unos días ausentes por motivos personales, y Ángel Ortiz no se ejercitó a tres días de recibir al Madrid.