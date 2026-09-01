Oficial: Gonzalo Petit se marcha cedido al Cádiz sin opción de compra y volverá al Betis la próxima temporada

Gonzalo Petit ya tiene nuevo destino. El Real Betis Balompié y el Cádiz Club de Fútbol han hecho oficial el acuerdo para la cesión del delantero uruguayo al conjunto gaditano, una operación que se prolongará durante la temporada 2026/27 y que se ha cerrado sin opción de compra. De este modo, el atacante seguirá perteneciendo a la entidad verdiblanca y regresará a Heliópolis al término del curso.

La salida del delantero, adelantada en los últimos días, se convierte en la primera operación que concreta el Betis en el tramo final del mercado. El club verdiblanco había manejado distintas alternativas para resolver el futuro del futbolista, incluida la posibilidad de un traspaso al extranjero, pero finalmente ha optado por una nueva cesión en España para que continúe con los trámites de su nacionalización.

Petit pone rumbo al Cádiz y encadena su tercera cesión desde que llegara al Betis

El interés del Olympique de Lyon y del Midtjylland había abierto la puerta a una venta definitiva. Sin embargo, ninguna de esas opciones terminó de cristalizar y el Betis ha preferido mantener el control sobre Petit y darle una nueva temporada de protagonismo en Segunda División. El Cádiz, que llevaba ventaja en las conversaciones, se convierte así en el tercer destino del uruguayo desde su llegada al fútbol español.

El Real Betis cede a Gonzalo Petit al Club Deportivo Mirandés / Real Betis

Petit aterrizó en Heliópolis en el verano de 2025 procedente de Nacional de Montevideo y, durante su primera campaña en España, vivió dos cesiones. Comenzó el curso en el Mirandés, donde disputó 21 encuentros, marcó cinco goles y repartió una asistencia. En enero, el Betis ejecutó la cláusula que le permitía poner fin anticipadamente a su préstamo y lo envió al Granada, con el que participó en otros 16 partidos y consiguió tres tantos. En total, cerró la temporada con ocho goles en 37 apariciones. El Betis confirmó oficialmente ambos movimientos durante la pasada campaña.

El Betis se cubre las espaldas con Petit

A sus 19 años, Petit afrontará un nuevo reto en el Cádiz con el objetivo de disfrutar de una continuidad que no siempre encontró durante su primera experiencia en la categoría. El acuerdo incluye además una serie de condicionantes deportivos que pueden generar penalizaciones para el conjunto gaditano si no se cumplen determinados objetivos de participación, dentro de la estrategia bética para proteger la evolución de uno de sus activos.

Un detalle importante en clave de planificación: la cesión no libera espacio salarial ni abre una ficha que pueda utilizar el Betis para incorporar a otro futbolista, ya que Petit no estaba inscrito con el primer equipo. Su salida permite resolver su situación deportiva, pero no supone por sí misma un margen adicional para acometer nuevas operaciones en el mercado.

Comunicado del Betis sobre la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz

"El Real Betis Balompié y el Cádiz Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión de Gonzalo Petit. El préstamo se extenderá durante la presente temporada.

El delantero uruguayo llegó al club en el verano de 2025 procedente de Club Nacional y fue cedido posteriormente al CD Mirandés y Granada CF. Durante la 25/26 disputó un total de 35 partidos en La Liga Hypermotion en los que anotó 7 goles y dio una asistencia. También disputó dos partidos de Copa del Rey con el club de Miranda de Ebro en los que marcó un tanto.

El Club le desea la mayor de las suertes en esta campaña".