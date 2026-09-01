Urbanismo frena el intento de Ecologistas en Acción de detener las obras del Betis para construir el nuevo Benito Villamarín

Urbanismo ha rechazado los dos recursos presentados contra la operación urbanística que el Real Betis está llevando a cabo para construir su nuevo estadio, concretamente la nueva grada de Preferencia y el edificio anexo. En este caso, las alegaciones trataban sobre la parcela del nuevo Benito Villamarín, pero el Ayuntamiento de Sevilla ha despejado estos dos escollos. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha aprobado este martes en la reunión del Consejo de Gobierno desestimar las alegaciones de Ecologistas en Acción-Sevilla y de la asociación Urban Century 29 y mantiene así la licencia de parcelación concedida el pasado 27 de enero para reorganizar los terrenos incluidos en el ámbito del futuro estadio. El Ayuntamiento de Sevilla ya había manifestado públicamente que "no se iba a paralizar".

La actuación contempla la segregación de dos parcelas de propiedad municipal para incorporarlas al conjunto de suelos sobre los que se desarrollará el nuevo estadio. Una de ellas tiene 8.812,55 metros cuadrados que está situada junto al actual Benito Villamarín y donde está previsto que se construya el edificio anexo, mientras que la otra, de 470,32 metros cuadrados, corresponde a un antiguo tramo de viario en la avenida de la Palmera. Estos terrenos se integrarán con la parcela de 34.950 metros cuadrados que ya pertenece al Real Betis.

En concreto, el Consejo de Gobierno de Urbanismo aprueba la "desestimación de los recursos de alzada interpuestos" contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva por el que se concedía "la licencia de parcelación para la segregación de dos parcelas de titularidad municipal respecto de su finca matriz, para agregarlas posteriormente a las parcelas de las que actualmente es titular el Real Betis Balompié SAD, con objeto de constituir la parcela urbanística del Nuevo Estadio Benito Villamarín".

Trabajos de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín del Real Betis / Marina Casanova

Urbanismo descarta que haga falta una reparcelación del Villamarín

Uno de los principales argumentos de Ecologistas en Acción-Sevilla y de la asociación Urban Century 29 era que esta operación no podía resolverse con un proyecto de parcelación y que antes debía tramitarse una reparcelación para repartir derechos, cargas y aprovechamientos entre el Ayuntamiento y el club. Urbanismo rechaza esta interpretación y sostiene que el Estudio de Ordenación aprobado en septiembre de 2025 ya fijó cómo debía organizarse el ámbito y cómo se repartirían esos derechos.

Urbanismo defiende además que la agrupación de los terrenos no supone que el Ayuntamiento pierda su propiedad sobre ellos. Según los informes municipales, la operación sirve para adaptar las parcelas al planeamiento aprobado, pero los derechos del Consistorio se mantienen dentro del conjunto. También rechaza que exista una pérdida patrimonial para la ciudad, otro de los argumentos planteados en los recursos.

Ecologistas y Urban Century 29 alegan sobre el antiguo viario y la seguridad del estadio

Los recurrentes también cuestionaban la situación de los 470,32 metros cuadrados de antiguo viario municipal y sostenían que la parcelación pretendía legalizar una ocupación del suelo. Urbanismo responde que ese terreno ya cambió su situación urbanística con la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación y pasó a quedar vinculado al uso deportivo previsto para el nuevo estadio.

Ecologistas en Acción planteó además dudas sobre la seguridad y la evacuación del futuro recinto por la transformación de los espacios exteriores. La Gerencia se apoya en un informe de los servicios de prevención de incendios, que concluye que la actuación cumple las exigencias de evacuación y seguridad. El estadio deberá contar, además, con un Plan de Autoprotección antes de iniciar su actividad.

Urban Century 29 también aludió a un posible incumplimiento de condiciones vinculadas a la licencia de obras del nuevo Villamarín, pero Urbanismo considera que esa cuestión no puede resolverse dentro de este recurso. La Gerencia recuerda que la licencia de parcelación y la licencia para ejecutar las obras son dos procedimientos distintos. Esta última, para la ampliación y reforma del estadio y la construcción de un edificio anexo a la grada de Preferencia, fue concedida el 3 de marzo de 2026.

Con estos argumentos, Urbanismo concluye que no existen motivos para anular la operación y ratifica la licencia de parcelación. La decisión permite mantener en pie uno de los pasos administrativos necesarios para reorganizar los suelos sobre los que se desarrollará el nuevo Benito Villamarín. De todas formas, Ecologistas en Acción también ha llevado el proyecto a los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio Benito Villamarín.