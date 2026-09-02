Ángel Haro: "No se produjeron las salidas esperadas antes del cierre de mercado y las plusvalías para cuadrar cuentas son mayores"

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, acompañó a Troy Parrott y Dani Ceballos en sus actos de presentación junto a Manu Fajardo. Al término de las comparecencias de los jugadores, el presidente hizo balance del mercado bético.

Críticas contra la planificación: “Quiero aclarar que dando por hecho que la salida de Pablo tenía que ver con la llegada de Dani, no afectaba en absoluto además de la ficha baja, la plusvalía tampoco afectaba al límite, ya que las plusvalías son entre límites a tres años y hasta que no llegas a ese punto no te computa. No era necesaria la salida de Pablo y rotundamente falso y el club no ha empujado a nada, Pablo entendía que era su momento de salir, “ruego, creo que es mi momento”, llegó una oferta del Hull que no era adecuada por forma de pago, y en el último día sus agentes nos piden negociar con el Racing. Pensamos que tiene proyección, por ello nos quedamos con el 50% y un tanteo, le deseamos lo mejor, pero no comparto la información que se ha hecho veraz y no lo es de que lo hemos empujado a salir”.

Cómo se ha inscrito a Dani y si afecta a futuras ventas o movimientos obligatorios en enero: “Teníamos una hoja de ruta marcada, delantero, lateral izquierdo, mediocentro o pivote defensivo, portero tras salida y si se cumplía la hoja de ruta afrontábamos el fichaje de Dani. Nos hubiera gustado alguna salida más y cuando dicen que no salen, no salen. Deberíamos haber hecho una gran cuenta para cuadrar las cuentas. El Betis tiene unos gastos ordinarios formados por gastos de plantilla y hay que tener plusvalías para cuadrar las cuentas si queremos tener esta plantilla, no para luchar del 8 al 15. Esto conlleva que no es suficiente con ingresos ordinarios. Llegó una oportunidad de gran venta por Abde el último día, no se llegaba a cláusula y decidimos mantener la plantilla”.

Por qué no vino antes Dani: “Teníamos una hoja de ruta marcada y es la que hemos seguido y había unas posiciones prioritarias y si se producían venía Dani”.

Se esperaban plusvalías: "No se produjeron las salidas esperadas días antes del cierre de mercado, y las plusvalías ahora para cuadrar cuentas pues son mayores. Realmente, uno cuando hay una sensación y gestión de expectativas, yo soy un hombre de número y somos el cuarto equipo que más ha invertido y la quinta mejor plantilla de LaLiga. No quiero que suene a derrotismo generado, siempre se puede hacer mejor y tenemos un Betis en estado envidiable, en Champions y con un campo a terminar. Tenemos un partido importantísimo ante el Real Madrid y luego la Champions".

Salida de Pablo: "Su padre reconocía que querían irse, es un tema natural, entiendo que Pablo quiera minutos, tiene por delante a Antony y dos delanteros, pero no lo hemos empujado a salir. La salida de Pablo dará oportunidades a José Antonio que también tiene un nivel importante. Tenemos respeto, entiendo que su carrera le pedía salir y que tenga pena de salir del equipo de sus amores. Vino a recoger sus cosas y rompió a llorar, pero no hemos provocado su salida y ellos nos han puesto a ese club por delante”.

No salidas de jugadores: "Tenemos que respetar los contratos, hay jugadores que le hemos buscado opciones interesantes sabiendo que van a tener pocos minutos”.

Sensación derrotista en el fin de mercado: “Con respecto a la planificación ha faltado alguna salida, también alguna gran venta y entendíamos que al final la salida de Abde era insuficiente y ya veremos si entiendo el futuro son acertadas o no. Si Abde hace año magnífico sería una decisión acertada. Venimos de un mal partido ante el levante. He visto Betis muy complicados”.

Ingresos Champions: “Con respecto a ingresos extra si se tienen mayores ingresos y gastos de plantilla mayor las plusvalías son importantes, no igual que en Europa League, pero dependerá del rendimiento".

Betis, estado económico: “Cuando hablaba de una situación viable iba al punto de vista deportivo. Nuestros ingresos ordinarios no son suficientes, puedes plantear que no sean necesarios esos gastos, pero hay que reducir el gasto de plantilla, con eso puedes tener elementos para ir a Europa, pero no igual que teniendo la quinta plantilla. Tenemos que cuadrar la plantilla con plusvalías, hemos tenido éxitos, hay otras fórmulas, no estoy dispuesto a jugarlas y el año que acabes el 8 o 12… Los accionistas deben debatir si es la política adecuada o no. El estadio no es tener un superestadio por tenerlo, es aumentar los ingresos ordinarios para que las necesidades de venta en plantilla sean menores”.

Acuerdo por Pablo García con Arsenal y cantidades finales: “Las cifras el que compra que lo ha hecho muy barato y el que vende caro, son muy parecidas, con variables y situaciones que tiene que ver con la permanencia o no del Racing, un club que lo pone encima de la mesa. El Arsenal no se puso en contacto, fueron los agentes los que nos dijeron que querían comprarlo para luego ceder a un club español”.

Inscripción de Dani: “El límite de Liga no es estático, depende de un presupuesto que se presenta y de entradas y salidas y de patrocinadores. Es dinámico y hemos podido tener un pequeño colchón, pero tenemos que mantener la hoja de ruta".