Dani Ceballos: “El Betis para mí significa todo y vuelvo con las ganas de devolverle el cariño a la afición por todos estos años”

Dani Ceballos fue presentado este miércoles 2 de septiembre como jugador del Real Betis Balompié por segunda vez nueve años después. El utrerano, que firma como agente libre con un salario progresivo hasta 2029, irradió felicidad y lágrimas de emocíón por el vídeo de bienvenida desde el primer momento que pisó la sala lounge de la CD Luis del Sol empezó su acto de bienvenida.

Qué ha pensado al volver a entrenar y pisar la CD Luis del Sol 9 años después: "Ha sido un día duro, ayer hablé con Manu y le dije que quería entrenar hoy, mientras cerramos la operación dormí dos o tres horas, quería estar a las 7 en el avión y entrenar, he podido hablar con el míster y dejarle claro que estoy disponible para cuando me necesite, ha sido un verano largo entrenando en solitario, es cierto que no estoy al 100% e intentaré estar lo más rapido posible. Pellegrini es el que manda, tiene la llave del club y tenemos que respetar su decisión".

Ceballos: "Siento felicidad, alivio e ilusión"

Qué sientes en tu vuelta: "Siento felicidad, alivio e ilusión. Es lo que siento ahora mismo, he soñado con estar aquí, nunca me fui, siempre estuvo en mi corazón, el Madrid era el mejor por historia y títulos, ahora en mi casa y donde quiero estar, se ha concretado este año y qué mejor vuelta que a un Betis de Champions con ganas de trabajar y llevarlo a lo más alto".

Qué significa el Betis para ti y en tu vida: "El Betis no ha salido de mí, he seguido los partidos, ha sido muy importante mi familia a la hora de volver, ha habido años anteriores que se ha podido concretar, pero el momento ha sido este año, justos de tiempo, pero lo han hecho posible, no era nada fácil sabiendo las circunstancias de lo que conlleva un fichaje así. El Betis para mí significa todo y vuelvo con las ganas de devolverle el cariño a la afición por todos estos años".

Qué le dices a Pablo García: "A Pablo le digo que disfrute del fútbol, es uno de los nuestros, se ha criado aquí, ha elegido el camino correcto, es lo que él quería y esperemos que le vaya bien y haga los máximos goles posibles y todos los béticos estaremos feliz".

Charla con Pellegrini: "Me ha pedido que disfrute, me ha dado la bienvenida, es un reto para todos, sabemos lo que conlleva jugar Champions y que va a necesitar de los 25 jugadores para hacer lo mejor posible este año".

¿Ha temido por su no vuelta?: "Miedo nunca tuve en que se cayera la operación, mantuve siempre el hilo de contacto con el club y me transmitían tranquilidad sabiendo los momentos del mercado. Se podría haber hecho en el pasado, pero cuando todo se alinea se ha hecho, mi familia ha sido fundamental, mi hija me dijo que me guiara por el corazón, las niñas son lo que más feliz me hacen, Ángel cuando nacieron me mandó el carnet de socias para ellas, siempre he sentido el cariño del club y afición. Cuando ves el Betis en el Villamarín y en La Cartuja se te pone la piel de gallina y quiero volver dentro del campo y devolver esa confianza y ese cariño".

Cronología de su vuelta al Betis: "Ha sido fácil, marcamos unos tiempos aunque siempre hay complicaciones, pero el club me transmitía tranquilidad y estoy aquí feliz y agradecido por lo que han hecho por mí. Al Madrid solo darle las gracias, era el momento de desvincularnos, hablé con Mou y le expliqué mi tesitura de cerrar el círculo y lo entendió. El presi lo hizo posible y le doy las gracias por lo que ha hecho por mí, me hizo encontrar a la madre de mis hijos y una familia estupenda, fue todo muy fácil. La cronología se basa en la confianza y tranquilidad que el Betis me transmitió en todo momento, solo lo sabían mi madre, mi mujer y mis hermanas, no he tenido tiempo, me acuerdo de todos los años atrás que se ha podido hacer y no se hizo y ahora me acuerdo de todos los que me han acompañado en el camino".

Cómo fue esa salida del Betis hace 9 años: "Era un jugador joven, fue todo muy rápido, lo he hablado siempre con Ángel y Josemi, nos cogió por sorpresa a todos en tres meses de explosión muy grandes, los timings no los controlamos muy bien, pero me fui al mejor club del mundo. Podría haber salido mejor, por supuesto, pero pagaron la cláusula, ayudó a crecer algo al club y hasta ahora han construido un Betis muy grandes y los jugadores que son capaces de traer. Feliz por la vuelta, la afición por momentos no entendió cómo me fui, pero estoy seguro de que están felices y será una comunión inmediata en cuanto toque la pelota".

En qué escalón colocarías a Isco: "Hay jugadores que me han marcado, de los mejores, los dos Benzema y Rubén Castro. Rubén es con el que más feeling he tenido dentro del campo. Isco está en el escalón de Modric y Kroos. Lo que yo he visto es de los de más calidad que hayan pasado por el Betis, está a la altura de Xavi, Iniesta, aunque igual no tuvo la continuidad que le hubiera gustado y en cuando un entrenador le ha devuelto la confianza ha vuelto a demostrar su nivel".

Betis vs Real Madrid del viernes: "Solamente con decir que vengo con ambición y humildad de cambiar pitos por aplausos me toca demostrarlo en el campo y daré el máximo posible. Frente al Madrid un partido duro y complicado y ojalá poder sacar los tres puntos e ir a Francia con buena energía y sensaciones. Compite con todos los clubes de tú a tú".

Qué vestuario se necesita para jugar UCL: "Una mezcla de experiencia, de jugadores como Isco que han ganado 5, jóvenes y en cantera que son muy importantes, y junto a un entrenador con experiencia es clave. Para muchos será la primera vez, pero creo que eso es un plus extra para todos. No me quiero imaginar La Cartuja en cuanto suene ese himno tan bonito. Con respeto a los rivales, pero sin miedo a nada y creo que el Betis va a hacer una buena UCL".

Momento de volver al Betis: "Por sensaciones a veces sientes que puede ser el último tren y podía escaparse la oportunidad de jugar. Quería volver, he tenido contacto con Manu, me dijeron que era mi casa, confié en ellos y hemos ido marcando los tiempos. No he tenido nervios, aunque hayamos tenido momentos de incertidumbre".

Falta de continuidad en el Real Madrid: "Llegué muy joven al Madrid, al mejor equipo que pudieron tener con jugadores en su pleno apogeo en mi posición. Luego he tenido momentos muy buenos cuando he tenido continuidad y me han respetado las lesiones, me hubiera gustado tener más continuidad y que hubieran confiado más algunos entrenadores, cuando no juegas a nivel de 8 o 9 es difícil. Siempre me dejé todo y la afición lo sabe".