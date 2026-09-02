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Álex Mérida

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Vídeo | Así fue el primer entrenamiento de Dani Ceballos con el Betis: el canterano, sonriente junto a sus compañeros a dos días de recibir al Real Madrid

Dani Ceballos ya se ejercita con el Real Betis a dos días de recibir al Real Madrid. Hubo pasillito al utrerano y a Deossa, que tomó la palabra en la charla de Pellegrini. El canterano verdiblanco regresa nueve años después y en su primer entrenamiento estuvo muy cerca de Bellerín, Isco, Lo Celso, Llorente y Morante.