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Vídeo | Así fue el primer entrenamiento de Dani Ceballos con el Betis: el canterano, sonriente junto a sus compañeros a dos días de recibir al Real Madrid

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Álex Mérida

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Vídeo | Así fue el primer entrenamiento de Dani Ceballos con el Betis: el canterano, sonriente junto a sus compañeros a dos días de recibir al Real Madrid

Álex Mérida

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Dani Ceballos ya se ejercita con el Real Betis a dos días de recibir al Real Madrid. Hubo pasillito al utrerano y a Deossa, que tomó la palabra en la charla de Pellegrini. El canterano verdiblanco regresa nueve años después y en su primer entrenamiento estuvo muy cerca de Bellerín, Isco, Lo Celso, Llorente y Morante.

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