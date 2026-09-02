Real Betis Balompié - Real Madrid: horario y dónde ver por televisión el duelo entre los de Pellegrini y Mourinho en La Cartuja

El Real Betis Balompié recibirá este viernes en La Cartuja un duelo de altos vuelos. Tras el batacazo ante el Levante, los de Manuel Pellegrini, ya con Dani Ceballos incorporado, se enfrentarán en la cuarta jornada de Liga al Real Madrid, que llegan a la capital andaluza con pleno de victorias tras vencer a Espanyol, Real Sociedad y Málaga.

El duelo en Sevilla tendrá también un componente emocional alto en los banquillos con el reencuentro del Ingeniero y de José Mourinho y de Dani Ceballos, ya entrenando con los verdiblancos, pudiendo tener minutos frente al que fue su equipo hasta el pasado mes de junio cuando rescindió para volver a su casa.

Álex Mérida

Dani Ceballos, la posible novedad en la lista de Pellegrini sin Aitor, Diego Conde ni Lo Celso

Tras el cierre de mercado, el Betis se ha quedado sin Pablo García, traspasado al Racing de Santander, y sin Gonzalo Petit, cedido sin opción de compra al Cádiz, y ganó a última hora la importante incorporación de Dani Ceballos. El utrerano llegó esta mañana a primera hora a Sevilla y marchó rápidamente a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para completar la sesión a las órdenes de Manuel Pellegrini.

El canterano bético podría redebutar ante el Real Madrid si el técnico chileno lo estima oportuno. Para ello apurará Ceballos también en la próxima y última sesión semanal del jueves, previa a que hable el santiaguino, quien tomará la decisión de incluirlo o no en la lista.

Al margen de Ceballos, ya inscrito en LaLiga, Aitor Ruibal continúa haciendo trabajo individual, Álvaro de Pablo está incorporado como tercer portero mientras se recupera Diego Conde, y con Giovani Lo Celso ya afirmó Pellegrini que no lo esperaba en menos de quince días y día a día aumenta su carga de trabajo con el grupo. Con las tres bajas, el Ingeniero no se verá obligado a realizar descartes en la convocatoria de cara a este viernes.

Dani Ceballos, en su primer entrenamiento con el Betis / Álex Mérida

Horario del partido Real Betis Balompié - Real Madrid

El partido entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Madrid de José Mourinho, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará este viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como locales figuran tres empates -1-1 la pasada campaña con tantos de Vinícius y Bellerín- y un triunfo para cada equipo. La victoria más reciente de los béticos fue en 2025 con goles de Johnny e Isco para remontar el inicial de Brahim, y la derrota más cercana en 2021 con un solitario gol de Carvajal.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Real Madrid

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Madrid de José Mourinho, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.