Manu Fajardo y la no llegada de otro pivote: "Si hubiéramos tenido fichas disponibles igual hubiéramos ido a por un perfil defensivo"

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis Balompié, compareció en la rueda de prensa posterior al acto de presentación de Dani Ceballos.

Valoración de la plantilla: “Cualquier plantilla es mejorable, gran parte de la plantilla es la que volvió a llevar al Betis a Champions y creemos que hemos mejorado considerablemente la plantilla. Tiene a Facundo Bernal, de muy buen presente y futuro, tiene a Marc Roca y las sensaciones son positivas y las notas al final de la temporada. Jugadores de la talla de Natan y Abde siguen, así que contentos”.

Críticas y descontento en redes con la planificación: “Es necesaria la autocrítica, cuando termina el mercado hay que valorar qué se ha hecho bien y no del todo bien, hay que ser exigentes. Por supuesto que yo soy exigente y autocrítico y a veces a la hora de dar salidas de jugadores hay que tener una postura que no hemos tenido, de ahí se aprende y a trabajar desde la máxima exigencia”.

Ofrecimiento de Fofana: “En los últimos días y horas siempre aparecen operaciones como Fofana u otros jugadores. Siempre hemos tenido claro que traer un jugador como Facundo era el pivote y si venía uno más podría taparlo. De cara a mercados venideros es importante tener fichas disponibles en las últimas horas por si aparecen opciones apetecibles”.

Fajardo: "Como bético acepto las críticas y las encajo bien y como director deportivo, consciente de que van a existir"

Cómo encaja las críticas Fajardo desde el perfil bético: “Máxime viniendo de la afición del Betis, siempre que sea contrastada la afición te ayuda a crecer, venimos de jugar una final europea, con jugadores de importancia y jerarquía incuestionable, la crítica me sirve para dar el 100%. Hay que esforzarse y analizar. Como bético las acepto y la encajo bien y como director deportivo soy consciente de que siempre va a existir”.

Amrabat al Ajax: "Amrabat es jugador de Ajax, a él, a Anas, su agente, espero que el fútbol nos encuentre y desearle la mejor de las suertes".

No salidas de jugadores: "Tenemos que respetar los contratos, hay jugadores que le hemos buscado opciones interesantes sabiendo que van a tener pocos minutos”.

Dani Ceballos: “Tanto que Dani esté aquí como muchos otros, es trabajo de todo el club y en primera persona y como bético sé lo que supone que vuelva al Betis, la calle gracias a Dios está muy lejos de las redes sociales y me paraban para pedir el fichaje de Dani Ceballos”.

No pivote, diálogo con Pellegrini: "Hablamos a diario con Pellegrini, es positivo el debate, no sólo por el mediocentro, cualquier perfil. El entrenador puede demandar unos perfiles concretos y nosotros otro diferente y en el intercambio gana la entidad. Estamos contentos con el fichaje de Facundo, ahora empiezan a ser conscientes del potencial y tenemos jugadores que también pueden jugar. Si hubiéramos tenido fichas disponibles igual hubiéramos ido a por un perfil defensivo".

Final mercado: "El objetivo si firmamos tener la continuidad de Abde o Natan, hemos priorizado lo deportivo. No son refuerzos, pero hay que darle valor a eso. Las últimas horas del mercado son caóticas, entran ofrecimientos, llamadas, pero no hay que salirse de la hoja de ruta".

Apurar mercado no ha salido bien: “No hemos apurado. Jugadores que finalmente se han quedado hemos recibido propuestas muy suculentas para ellos desde bien entrado el mercado, pero para nada nos hemos activado al final, hemos recibido propuestas igual semanas antes de empezar la pretemporada. Hay vinculación contractual y no puedes obligar a los jugadores”.