Real Betis Balompié
Pablo García se marcha del Betis entre lágrimas traspasado al Racing de Santander: el canterano verdiblanco firma hasta 2030 y sale por 5 millones de euros a cambio del 50% del pase
El Betis cierra el mercado con el traspaso del canterano al Racing por unos 5 millones de euros a cambio del 50%
El Real Betis Balompié ha culminado este martes 1 de septiembre la segunda salida oficial con el traspaso de Pablo García al Racing de Santander. El canterano, en una operación que se aceleró a última hora de la tarde, ha sido la única venta y plusvalía íntegra verdiblanca desde el 1 de julio. Al filo de la medianoche abandonó entre lágrimas la Ciudad Deportiva Luis del Sol como pudo captar El Correo de Andalucía: "Esperemos que todo vaya muy bien, os deseo lo mejor en Champions", pudo esbozar el bético en su adiós tras toda una vida en la entidad de las trece barras.
La salida del atacante bético del Parque Alcosa apenas libera espacio salarial para el fichaje de Dani Ceballos ya acordado por 3 años hasta 2029, con un salario progresivo, puesto que la falta de movimientos en La Palmera condicionaron que tuviera que rebajarse lo que percibirá en esta primera temporada con el Betis en Champions League.
Las cifras del traspaso de Pablo García al Racing de Santander
Finalmente, la cantidad acordada entre Betis y Real Racing Club de Santander se sitúan en los cinco millones de euros a cambio del 50% de los derechos federativos de Pablo García, reservándose la entidad verdiblanca un porcentaje de una futura venta, así como una opción de tanteo.
Comunicado del Betis sobre la venta de Pablo García
"El Real Betis Balompié y el Real Racing Club de Santander han llegado a un acuerdo para el traspaso del atacante Pablo García, reservándose la entidad verdiblanca un porcentaje de una futura venta, así como una opción de tanteo. El internacional sub-21 llegó a la cantera heliopolitana en la etapa de prebenjamines, desde donde ha ido quemando fases hasta llegar al primer equipo. El futbolista sevillano debutó en Primera División en enero de 2025 y ahora inicia una nueva etapa tras disputar 33 encuentros y sumar 3 goles con el primer equipo. El Club le agradece sus servicios prestados y le desea suerte en sus próximos retos".
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