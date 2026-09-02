Dani Ceballos, a las órdenes de Manuel Pellegrini: así fue el primer entrenamiento del canterano en su vuelta al Betis

Dani Ceballos ya está en Sevilla. Dani Ceballos ya vuelve a ser futbolista del Real Betis Balompié. Apenas unas horas después de hacerse oficial, ya entrada la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, regresó al club verdiblanco nueve años después.

El utrerano aterrizó pasadas las 8.30 horas en el aeropuerto de San Pablo para incorporarse de inmediato a la disciplina bética. Sin tiempo que perder y con el Real Madrid esperando este viernes en La Cartuja, el centrocampista se ha presentado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para ponerse desde ya a las órdenes de Manuel Pellegrini. Hubo complicidad con sus compañeros y pasillito al igual que Deossa que tomó la palabra durante la charla previa.

Ceballos, con el Real Madrid en el horizonte: el canterano puede redebutar este viernes con el Betis

Es la primera imagen de compromiso de un futbolista que ha esperado al Betis hasta más allá del último segundo del mercado. Ceballos se desvinculó del Real Madrid renunciando a los alrededor de seis millones de euros netos que debía percibir durante el último año de contrato que le restaba en la capital y aterriza en Heliópolis con una idea clara. Quiere estar disponible para enfrentarse precisamente a su exequipo en apenas dos días.

La decisión final dependerá de Pellegrini y, sobre todo, de las condiciones en las que se encuentre un jugador que ha pasado buena parte del verano ejercitándose por su cuenta. Ceballos se ha machacado en solitario mientras aguardaba un movimiento que no terminó de concretarse ni durante los 31 días de julio, ni durante los 31 de agosto, ni siquiera antes de que terminase el 1 de septiembre el mercado. La oficialidad llegó ya superada la medianoche, en el día 63 desde que se abrió el la ventana de transferencias.

Ceballos, la gran novedad en el entrenamiento tras una noche amarga en el Betis

La incorporación de Dani Ceballos pretende poner mayor claridad futbolística a una medular recargada de nombres, con overbooking, pero con falta de perfiles que aceleren el juego desde la base como lo puede aportar el utrerano. La llegada del canterano pone algo de luz a un cierre de mercado que dejó un sabor muy amargo en Heliópolis. La oficialidad de su regreso quedó incluso en un segundo plano por la durísima imagen de Pablo García abandonando entre lágrimas la Ciudad Deportiva Luis del Sol después de cerrarse su traspaso al Racing de Santander.

"Esperemos que todo vaya muy bien. Os deseo lo mejor en la Champions", alcanzó a expresar el canterano antes de marcharse completamente roto. Horas antes también se había confirmado la cesión simple de Gonzalo Petit al Cádiz. Dos futbolistas de apenas 19 años terminaron siendo las salidas del último día de mercado de un Betis necesitado de generar plusvalías y que únicamente encontró un ingreso importante desprendiéndose de un jugador que ha pasado por todos sus escalafones inferiores.

Pellegrini trabaja con 9 mediocentros y un sólo pivote ante la incapacidad para dar salidas

La dirección deportiva no consiguió encontrar una solución para futbolistas como Iker Losada, Álvaro Hidalgo o Nelson Deossa, nombres que estuvieron sobre la mesa para abandonar un centro del campo claramente sobredimensionado. Los tres, sin embargo, continúan en la plantilla y se han ejercitado este miércoles a las órdenes de Pellegrini. El colombiano ha tomado incluso la palabra durante la charla y ha terminado aplaudido y con un pasillito antes de la penúltima sesión previa al Real Madrid.

El resultado del mercado deja un plantel con numerosos perfiles ofensivos en la medular, pero sin el pivote que el propio Pellegrini había señalado públicamente como una necesidad prioritaria. Tampoco llegó un central, que podía haber reforzado una defensa que salió tremendamente dañada del 5-2 encajado ante el Levante, con problemas especialmente evidentes en la protección del área y en el balón parado.

En el apartado estrictamente deportivo, el técnico chileno ha recuperado además a Ángel Ortiz, ausente en la sesión del martes por unas molestias en la cadera. El lateral se ha reintegrado al grupo en una mañana marcada inevitablemente por la presencia del gran fichaje del verano. Giovani Lo Celso sigue con el grupo y Aitor Ruibal hace trabajo individual y Diego Conde se recupera de sus molestias. Este viernes no tendrá que hacer ningún descarte el Ingeniero.

Pellegrini dispone ahora de dos entrenamientos para decidir si Ceballos está o no preparado para entrar directamente en escena. La plantilla quedó incompleta y desequilibrada después de una última jornada de mercado convulsa, pero el Ingeniero sí tiene ya a su nueva pieza diferencial.

El calendario quiso elevar todavía más si cabe el simbolismo del regreso del canterano. Nueve años después, Dani Ceballos entrena con el Betis tras esperar 63 días de mercado y tiene la posibilidad de redebutar como futbolista verdiblanco este viernes en La Cartuja, precisamente, ante su exequipo, el Real Madrid.