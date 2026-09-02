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Troy Parrott: “Lo que Pellegrini me pide es muy sencillo, marcar goles”

“La adaptación está en proceso, poco a poco iré conociendo a los compañeros”

Troy Parrott, en su presentación como jugador del Betis

Troy Parrott, en su presentación como jugador del Betis / Álex Mérida

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Troy Parrott fue presentado este miércoles 2 de septiembre como nuevo jugador del Real Betis Balompié. El irlandés estuvo acompañado por Dani Ceballos y luego comparecieron tanto Ángel Haro como Manu Fajardo desgranando el fin de mercado de los verdiblancos.

Feliz desde que llegó al Betis: "Desde que llegué todo ha sido maravilloso. La afición es increíble, tal y como pude ver en el primer partido que jugó el equipo en casa. Llevo una semana aquí y es diferente a los lugares en los que he jugado antes. La adaptación es un reto".

Parrott: "Pellegrini me pide marcar goles"

La competencia en la delantera con Cucho Hernández: "La competencia con Cucho (Hernández) es buena. Lo que el entrenador me pide es muy sencillo, marcar goles".

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Cómo está siendo su adaptación: "La adaptación está en proceso. Poco a poco iré conociendo a los compañeros. Tenemos por delante la Champions y LaLiga. Lo que más busco es crar recuerdos importantes tanto para la afición como para nosotros".

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