Alineación probable del Betis ante el Real Madrid: el primer gran reto antes de la Champions

El Real Betis Balompié se ha ejercitado por última vez este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de recibir al Real Madrid. Concluido al fin el cierre del mercado, con las valoraciones sobre el mismo terminadas, el fútbol y lo que suceda en el verde con los de Manuel Pellegrini vuelve a marcar la actualidad. Este mismo viernes ya dejan atrás todo análisis con el regreso de LaLiga en una cuarta jornada en la que los verdiblancos se miden a los de José Mourinho, intratables hasta la fecha.

Para la disputa del duelo en La Cartuja, el Ingeniero ha ido contando en los últimos días cada vez con más jugadores a su disposición, el último de ellos, Dani Ceballos. La gran incorporación del verano entrenó el miércoles, habló con el entrenador y le dejó claro que está disponible para cuando estime oportuno, aunque el mismo utrerano también reconociese en su presentación que para estar al 100% le falta. Es la gran duda de una lista de citados en la que tanto Aitor Ruibal como Diego Conde se lo pierden mientras se recuperan de lesión, y en la que tampoco figurará, salvo sorpresa, Giovani Lo Celso, al que le restan algunos días para integrarse por completo.

Alineación del Real Betis Balompié

Betis-Madrid: un encuentro de altos vuelos antes de la llegada de la Champions

Es inevitable pensar, en clave verdiblanca, en que el regreso a la Champions del próximo martes hace la misma o más ilusión que recibir a todo un Real Madrid, pero la lupa debe estar puesta en los blancos, máxime tras el descalabro en Orriols y con la necesidad de sumar, y ganar, antes de que la máxima competición continental cope la actualidad y sumerja al equipo en una sucesión de partidos en los que fallan las fuerzas, hay que rotar y a los que algunos rivales llegarán más frescos y sin tantos viajes acumulados.

Por ello, tras seis días y con tiempo para centrarse en los de Mourinho tras perder con el Levante, Manuel Pellegrini tendrá que configurar un once reconocible e ir perfilando incluso cómo va a disponer de los suyos en los acontecimientos venideros ante Lille, Villarreal, Getafe y Deportivo, todos ellos previo al gran parón que vendrá como agua de mayo para coger de nuevo fuerzas.

La fatiga le pesa poco a los porteros y Álvaro Valles, por méritos propios, es más que titular en este Betis, con Héctor Bellerín por delante junto a Bartra o Llorente y Natan, completando Fran García la reconocida línea de cuatro del Betis del Ingeniero.

En la medular se ha asentado Facundo Bernal, único pivote del equipo y que poco a poco va adaptándose al ritmo de LaLiga. Junto al uruguayo apunta a contener al Madrid el otro mediocentro más posicional y cercano al cierre que tiene, Marc Roca.

Abde, principal ausencia del entrenamiento del Betis previo al Real Madrid. Ceballos y Lo Celso, presentes con el grupo una sesión más / Álex Mérida

Ello permitiría gozar de más libertad a Pablo Fornals, con Isco Alarcón como estrella en el banquillo para la segunda mitad. Nelson Deossa podría ser un recurso interesante tanto de partida por el catalán para darle mayor vuelo a la medular o retrasar a Fornals, como con el encuentro roto para transitar.

Incluso, la baja de Abde en la última sesión por un cuadro febril puede modificar todo el entramado bético desde la construcción a la finalización. Si el de Beni Melal no llega en plenas condiciones, Roro Riquelme continuaría en el once con el castellonense en la mediapunta y con Antony, indiscutible, en la derecha.

En la punta de lanza, Cucho Hernández le puede ganar la partida nuevamente a Troy Parrott, quedando el irlandés para aportar físico y buscar el espacio.

La duda de la convocatoria, no del once, es Dani Ceballos. El utrerano quiere estar ante su exequipo, pero con solo dos entrenamientos y sin estar al 100% puede entrar, pero sin que su presencia se asegure. Lo Celso tiene muy difícil estar.