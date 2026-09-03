La confesión de Mourinho sobre Pellegrini antes del Betis-Real Madrid: "En el pasado hay palabras que uno dice y se siente un idiota, es un gran entrenador y un ejemplo como persona"

El Real Betis Balompié recibe este viernes en La Cartuja al Real Madrid de José Mourinho, imparable en el arranque liguero con pleno de triunfos. Los de Manuel Pellegrini, con las bajas en la lista de Aitor Ruibal, Diego Conde, Ceballos, Lo Celso y Abde, buscarán volver a la senda de la victoria ante los blancos tras caer de forma dolorosa frente al Levante por 5-2 y en la semana previa a la vuelta de la Champions League.

"La plantilla está cerrada y es lo que hay, si digo que falta un jugador y no está, mantengo la misma opinión. Ya dije la semana pasada lo que necesitábamos, Dani Ceballos es un jugador de calidad y nos va a aportar y tendremos distintas alternativas, es un muy buen refuerzo aunque uno tiene luego otros análisis, pero va a ser una alternativa importante, no va citado", manifestó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa, dejando bien claro que el Betis competirá sin el esperado mediocentro defensivo posicional que demandó durante todo el mercado.

José Mourinho: "Pellegrini es un gran entrenador y un ejemplo como persona"

También habló en la mañana Mourinho, refiriéndose a enfrentamientos dialécticos pasados: "No reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero en el pasado, obviamente, hay palabras que uno dice y al final, te sientes un idiota. Sientes que te has equivocado. Por eso no reprocho. Pero yo he tenido alguna palabra hacia él muy estúpida. Después... y seguramente él se reirá si me escucha, lo he pagado bien. Porque el campeonato que ganó con el Manchester City, se lo di yo. Porque si a dos partidos del final, el Liverpool empata con el Chelsea, era campeón. He pagado bien. Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, después... y ahí vamos".

José Mourinho habla con Manuel Pellegrini durante el partido de la Europa League entre el Betis y el AS Roma, disputado en el estadio Benito Villamarín / Julio Muñoz / EFE

Evaluación de Mourinho sobre el nivel de Liga: "Yo pienso que el Atleti también estará en la lucha y aunque no lo digan públicamente, sentirán que pueden. Del modo en que han fichado, se transmite estabilidad interna, manteniendo al entrenador, la forma de organizar, entrenar... Algo que da más fuerza que si cambias cada poco tiempo. Para mí también son candidatos. Después, los equipos que estarán en zona Champions, el Betis, la Real... son equipos fuertes. Y mañana veremos cuánto fuerte es el Betis. Los vascos son dificilísimos. Para mí no es una Liga fácil. Pero aquí hay una presión constante, de ganar siempre. En Francia o Alemania, los candidatos saben que van a ser campeones siempre. Aquí no. Y esta presión tiene un riesgo importante".

Reflexión de Manuel Pellegrini sobre José Mourinho "Con José Mourinho llevamos muchos años, muchos enfrentamientos dentro del campo de juego y una declaración hace mucho que no tiene trascendencia. No tengo ningún tipo de enfrentamiento personal con él, quizás la prensa lo buscó, tengo una buena opinión como técnico de él y ahora es más maduro y tiene más raciocinio de lo que dice".

Dani Ceballos ya se ejercita con el Real Betis. / Álex Mérida

Breve conversación con Ceballos antes de que rescindiera con el Real Madrid: "Hablamos tres minutos al teléfono, le dije que no contaba con él. Y aunque muchas veces los jugadores se agarran a sus contratos, en este caso ha entendido la situación y ha dicho que prefería quedar libre y decidir su futuro. Alcanzamos un acuerdo, rescindimos y Ceballos quedó libre para decidir".

La condena a Raúl Asencio tras casi cuadriplicar la tasa de alcohol permitida: "Hablé con él cuando llegué. Lo hice en función de cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más. No lo hago más de situaciones de fuera de Valdebebas. Porque dentro, es un profesional de verdad. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y último en salir. Dedicación extrema. Pero el jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día. Lo que haces fuera, puede dañar tu prestigio y el del club. No estoy feliz. Pero nada, errores todos cometemos. Pero acumulados, es una cosa diferente. El club ha abierto expediente y yo como entrenador, mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid. Y lo continuará unas semanas más. Esto me ayuda a estar fuera de este problema que tú has mencionado. Es jugador del Real Madrid".

Retirada de Leo Messi de Argentina: "Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Porque es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación".