Manuel Pellegrini: "La plantilla está cerrada y es lo que hay, si digo que falta un jugador y no está, mantengo la misma opinión"

El Real Betis Balompié entrenó este jueves por última vez antes de medirse al Real Madrid en La Cartuja. Un duelo de altos vueltos antes de que la Champions League eche a andar el próximo martes. Para el choque contra los de Mourinho, Manuel Pellegrini tendrá las bajas de Aitor Ruibal y Diego Conde, que se recuperan de sus lesiones, y deja también fuera de la lista a...

Falta de un pivote: "La plantilla está cerrada, es lo que hay, no cambio mi opinión de lo que pensaba e iremos viendo semana tras semana cuál es la mejor forma".

Sucesión de partidos y falta de cierres: "Son todos análisis que tienen que hacer ustedes, durante la semana trabajo diferentes alternativas y cada uno arma el equipo como estima más conveniente. Iremos viendo si pueden jugar juntos Bernal y Marc en cada partido".

Llegada de Dani Ceballos, salto de calidad: "Ya dije la semana pasada lo que necesitábamos. Dani es un jugador de calidad, que su carrera lo demuestra, nos va a aportar y tendremos distintas alternativas, es un muy buen refuerzo aunque uno tiene luego otros análisis, pero va a ser una alternativa importante. Ceballos no está en la lista de convocados, viene de mucho sin jugar y no está en la citación de mañana".

Disparidad de criterios: "Todo el mundo tiene derecho a opinar y no analizo públicamente las conversaciones que pueda tener en privado en el club".

Mourinho, palabras: "Con José llevamos muchos años, muchos enfrentamientos dentro del campo de juego, una declaración hace mucho que no tiene trascendencia. No tengo ningún tipo de enfrentamiento con él, quizás la prensa lo buscó, tengo una buena opinión como técnico de él y ahora es más maduro y tiene más raciocinio de lo que dice".

Salida de Pablo: "Bastante controvertida por muchos motivos, hablé con él hace un mes y le dije que se quedara en la plantilla, que le quedaba madurez y mucho futuro, él quiso irse y lleva dos semanas buscando que lo vendan, y tercero que la emoción de dejar el Betis le ha jugado una mala pasada".

Real Madrid, próximo rival: "Un partido muy difícil, con todos los altos de la tabla, que se ha reforzado con bastantes jugadores y que hay que hacer un partido muy completo para puntuar".

Lo Celso y Abde: "Ni Gio Lo Celso ni Abde están citados para el partido de mañana, Abde tiene un problema gripal y no pudo venir y esperamos que la próxima semana esté en condiciones Gio".

Antony: "No, Diego Conde y Aitor. Antony tuvo un día un cuadro viral con fiebre, pero ha entrenado los tres días sin ningún problema y Dani Ceballos que acaba de llegar".

Necesidad de un 6, falta de puestos doblados: "Ya sabe mi opinión. Si digo que falta un jugador y no está, mantengo la misma opinión. Solo esa demarcación".

Ceballos y Fornals, adaptables a muchas posiciones: "Los dos son polivalentes, Dani ha jugado tras el punta, en banda, en el doble pivote, y Fornals igual, es dúctil y tienen la calidad para posiciones distintas".

Iker Losada, entra en la lista: "No tengo reflexión sobre el tema, hay un plantel y dispongo todos los partidos de cuáles son los mejores. Me corresponde trabajarlos, yo no los echo. Mismos jugadores que han sido comprados tiempo atrás, tiene por delante a Isco, Gio, Fornals, Dani, me corresponde trabajar con ellos igual con todos y la exigencia es la misma".

Desilusión: "El fútbol es pasional, no racional, a todo el mundo le hubiera gustado tener una mejor plantilla, habrá muchos partidos de Champions, vendrán frustraciones, pero esta plantilla siempre se ha vendido más de lo que ha llegado y el plantel ha dado la cara. El hincha estaba muy ilusionado y siempre estará dándolo todo todos los días".

Qué espera ante el Madrid: "Nadie puede saber el futuro, Levante venía sin hacer goles y nos hace cinco. El fútbol es de días, lo hablo con los jugadores siempre, 24 horas para pasar alegrías o amarguras. Trabajamos con una misma idea".

Deossa: "Ya dije que no me meto con los jugadores si aceptan o dejan pasar ofertas. Ayer tocó un tema personal que quería que el plantel supiera. Algo extrafutbolístico que no tiene mayor trascendencia".

Morante, citado: "Sí entra Morante, desgraciadamente para él tuvo una lesión importante en la rodilla, es la semana primera que entra en la lista".

Amrabat, no vino: "He tenido siempre contacto con todos los que se han ido, agradecerles lo que han hecho y mi cuestión personal. Firmó con el Ajax y le deseo lo mejor a futuro".

Renovación de Pellegrini: "No es un tema prioritario para mí en este momento".