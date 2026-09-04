Parrott tumba al Real Madrid y Valles detiene a Mbappé en el descuento desde los once metros (1-0)

La crispación de los béticos tras el decepcionante final de mercado quedó aparcada en cuanto el fútbol volvió a ser el protagonista sobre el verde de La Cartuja y más si cabe con un final de infarto dejando los tres puntos a buen recaudo. Con cambio de campo y algún que otro problema en la presión del balón, el encuentro entre Real Betis Balompié y Real Madrid comenzó a ganar efervescencia. 66.046 espectadores no fallaron a la segunda cita local de los de Manuel Pellegrini y al bautizo goleador de Troy Parrott.

El ambiente en el feudo verdiblanco se dejó sentir desde minutos antes del inicio, con espectáculo de luces y música que antecedieron a las reivindicaciones en apoyo al pueblo ceutí por el más de un mes de invasión transcurrido en territorio español.

En el césped, los de Manuel Pellegrini saltaron con cuatro centrocampistas, incrustando en la izquierda a Fornals y con Isco de enganche, ambos por delante del importante doble pivote que podrá usar en días contados el Ingeniero por la falta de refuerzo en la ventana veraniega.

Le costó equiparar fuerzas y coger las riendas al conjunto bético, viendo cómo en los primeros compases fue el equipo de José Mourinho el que dispuso de dos ocasiones claras para abrir el marcador. A los diez minutos salvó Valles ante Huijsen en un remate tras un centro lateral y, poco después Vinícius la tuvo tras un balón raso de Mbappé, pero se le quedó larga y estrelló el cuero en el poste sin oposición.

Las imágenes del Real Betis - Real Madrid / Efe / EP

Las dos llegadas del Real Madrid surtieron efecto en el Betis, que ganó entereza y metros hasta situarse principalmente en el lado de los blancos, buscando con Fornals, Isco y Antony mover el esférico y crear peligro, pero el orden de los madridistas parecía difícil de romper. El de Osasco, que se las tuvo con Huijsen tras la más que habitual displicencia arbitral -esta noche de Hernández Hernández- hacia cualquier equipo cuando enfrente están los grandes, fue quien probó a Courtois con un disparo al primer palo que lo obligó a mandarla a córner.

La pausa de hidratación, más que necesaria en este soporífero día sevillano, cambió como normalmente el guion del choque y el Real Madrid se puso el mono de trabajo, obligando en reiteradas ocasiones a Valles y a la defensa a obrar el milagro para que el marcado se mantuviera como al inicio.

Las llegadas de los blancos, todas en tromba tras el cambio de Llorente por Bartra tras sufrir el madrileño una conmoción cerebral, tuvieron como protagonista al central bético, salvando hasta en dos ocasiones un cabeceo de Mbappé y otro remate del francés cuando ya se cantaba el gol visitante. Natan también fue primordial y Álvaro Valles siguió rayando al nivel que viene mostrando en este arranque liguero.

El paso por vestuarios no alteró el fin del primer tiempo, con un Madrid con posesiones inertes y con dificultades para acelerar el juego, especialmente con un Vinícius y un Mbappé no tan excelsos como acostumbran.

Se calcaron los comienzos de ambas partes y la primera respuesta verdiblanca llegaría de las botas de Antony, muy activo en su costado diestro y quitándose esa espina pasada con Cucurella, saliendo ganador de la mayoría de los duelos con el internacional español.

En el 53' decidió Hernández Hernández que el Madrid era un club 'señor' y expulsar justamente a Güler igual le hubiera supuesto no pisar el Bernabéu en todo el año. De muy poca vergüenza, por muy internacional que sea.

Pellegrini mueve ficha manteniendo la idea de partido

Con la hora de partido asomando por el videomarcador se marchó Isco Alarcón, que le aportó clarividencia al Betis con el balón y ayudó a mantener posesiones. Álvaro Fidalgo entró por el capitán, queriendo Manuel Pellegrini seguir con su idea de cuatro centrocampistas poblando la medular.

El paso de los minutos llevó al Ingeniero a refrescar a los suyos en la calurosa noche sevillana, con muchos esfuerzos para cuajar una actuación más que sólida. Deossa y Parrott, los protagonistas del gol bético, fueron los siguientes en ingresar por un sensacional Facundo y por Cucho Hernández.

El tramo final del encuentro sería de alto voltaje y el primero en asestar el golpe sería el Betis, contestando el Real Madrid poco después en fuera de juego finalmente. Una jugada por el perfil diestro del ataque terminó en la esquina y Fornals poniendo el balón en el corazón del área. Deossa entró con fuerza al remate, Courtois se estiró para despejar y Troy Parrott apareció para marcar el tanto del partido. Le debía una el fútbol al irlandés tras errar sus dos primeras como verdiblanco en Mestalla y Ciutat de València, pero en La Cartuja, en su bautizo bético como local, no falló.

El electrónico pudo alterarse en un par de ocasiones. Primero en el golazo de chilena de Carlos Espí, anulado por fuera de juego previo, y posteriormente por el penalti señalado por el canario tras manos de Deossa. Álvaro Valles se hizo gigante para detenerle el penalti a Mbappé. El colegiado entendió que debía repetirse, pero su cabezonería no iba a encontrar premio, decretándose finalmente córner.

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El Betis ganó, el Betis se rehízo tras el drama defensivo en Orriols, el Betis convenció, el Betis compitió y lo dejó todo, y el Betis, el de Manuel Pellegrini, escuchará el martes próximo en Francia, en Lille, el himno de la Champions 21 años después. Triunfo que sabe a gloria antes de la liga de las estrellas.